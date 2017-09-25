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    Политика

    Язык раздора. Украина и Венгрия согласовали встречу министров

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (93)

    (обновлено: )7421
    Встреча Лилии Гриневич и министра человеческих ресурсов Венгрии Золтана Балога состоится в октябре. Повод - обсуждение закона об образовании, который раскритиковали ряд стран.
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Встреча министра образования и науки Украины Лилии Гриневич и министра человеческих ресурсов Венгрии Золтана Балога по поводу закона об образовании состоится в октябре 2017 года, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования Украины.

    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx
    Венгрия держит в тонусе скандальную реформу образования

    "Уже предусмотрена встреча Лилии Гриневич с министром человеческих ресурсов Венгрии в октябре по предварительным договоренностям между сторонами", — цитирует сообщение пресс-службы министерства УНН.

    В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

    Смотрите также: Законом об образовании Украина сама себя изолирует — эксперт

    Ранее МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую Конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.

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