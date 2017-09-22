Посол Украины в Румынии разъяснил нюансы закона об образовании

КИЕВ, 22 сен – РИА Новости Украина. Посол Украины в Румынии Александр Баньков разъяснил нюансы принятого Верховной Радой закона об образовании, отметив, что реформа поможет нацменьшинствам лучше интегрироваться в украинское общество.

"Речь идет о реформе, которая согласовывает систему образования в Украине с международными и европейскими нормами и стандартами. Она не направлена на дискриминацию образования на языках национальных меньшинств в Украине. В первую очередь она направлена на создание более эффективных условий для лучшей интеграции представителей национальных меньшинств в Украине в украинское общество", — заявил Баньков в интервью радио RFI, текст был опубликован в пятницу.

Он также отметил, что реформа образования не означает закрытия школ. На вопрос, готова ли Украина отказаться от спорной статьи в этом законе, если ОБСЕ или Совет Европы заявит, что этот закон идет в разрез с правами нацменьшинств, Баньков ответил, что "необходимо дождаться выводов экспертов в данной области".

"Потом мы готовы обсуждать возвращение к нормальному состоянию соблюдения положений, вытекающих из конвенций, которые были приняты парламентом Украины", — добавил Баньков.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Президент Румынии Клаус Йоханнис из-за принятого закона отменил запланированный на октябрь визит в Украину.