наверх
22.09.201711:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Проект госбюджета. На образование предусмотрено 218 млрд грн

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (43)

    (обновлено: )32
    Министр финансов Александр Данилюк рассказал, что на 2018 год расходы сводного бюджета на образование запланированы в размере 218 млрд, что на 18% больше, чем в прошлом году.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В проекте государственного бюджета на 2018 год предусмотрели 218 млрд грн на образование.

    Верховная рада
    Украинское фото
    Бюджет-2018: затяните пояса, пока чиновники готовят кошельки

    Об этом заявила министр финансов Александр Данилюк в ходе презентации законопроекта во время Часа вопросов к правительству 22 сентября, сообщает "112 Украина".

    "На 2018 год расходы сводного бюджета на образование запланированы в размере 218 млрд, что на 18% больше, чем в прошлом году. Также в 2018 году планируется дальнейшее увеличение заработной платы учителям на 25%, на что учтено дополнительно 6,7 млрд грн", — сказал Данилюк.

    Ранее в Минфине заявили, что государственный бюджет Украины не устанавливает курс гривни к доллару, и при подготовке проекта госбюджета Министерство финансов руководствовалось утвержденным правительством прогнозом. 

    Ранее сообщалось, что в бюджете-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Петр Порошенко и Антониу Гутерриш
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Клаус Йоханнис
    Реформа образования: необратимые последствия
    Досрочные парламентские выборы в Каталонии. Архивное фото
    Референдум в Каталонии: обыски, аресты