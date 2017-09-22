Проект госбюджета. На образование предусмотрено 218 млрд грн

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В проекте государственного бюджета на 2018 год предусмотрели 218 млрд грн на образование.

Об этом заявила министр финансов Александр Данилюк в ходе презентации законопроекта во время Часа вопросов к правительству 22 сентября, сообщает "112 Украина".

"На 2018 год расходы сводного бюджета на образование запланированы в размере 218 млрд, что на 18% больше, чем в прошлом году. Также в 2018 году планируется дальнейшее увеличение заработной платы учителям на 25%, на что учтено дополнительно 6,7 млрд грн", — сказал Данилюк.

Ранее в Минфине заявили, что государственный бюджет Украины не устанавливает курс гривни к доллару, и при подготовке проекта госбюджета Министерство финансов руководствовалось утвержденным правительством прогнозом.

Ранее сообщалось, что в бюджете-2018 прописан курс доллара на уровне 30,1 грн/долл.