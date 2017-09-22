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    Политика

    Оппозиция просит местные советы потребовать вето на закон "Об образовании"

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    "Оппозиционный блок" приветствует обращение Закарпатского облсовета к президенту Украины с требованием до подписания отправить закон "Об образовании" на экспертизу в Совет Европы.
    Учащиеся на занятиях
    RIA News Александр Уткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Украинская партия "Оппозиционный блок" обратилась ко всем местным советам с призывом потребовать от президента страны Петра Порошенко наложить вето на закон об образовании, который вызвал дискуссии из-за нормы о языке обучения, говорится в заявлении партии.

    "Оппозиционный блок" приветствует обращение Закарпатского облсовета к президенту Украины с требованием до подписания отправить закон "Об образовании" на экспертизу в Совет Европы. Наша партия обращается ко всем местным советам с предложением поддержать эту инициативу", — говорится в заявлении, обнародованном в пятницу.

    В партии заявили, что намерены инициировать подобные обращения во всех местных советах, где есть фракции "Оппозиционного блока".

    "Резолюции парламентов Венгрии и Румынии, заявления МИД шести европейских государств свидетельствуют, что закон "Об образовании" нарушает международные обязательства Украины. Мы убеждены, что вступление в силу этого закона значительно ухудшит внешнеполитическую ситуацию для нашей страны. Одновременно мы требуем от власти не создавать межнациональную напряженность в стране и кризис в международных отношениях. Закон "Об образовании" должен быть приведен в соответствие с конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств", — заявили в политической силе.

     

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