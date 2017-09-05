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    Политика

    12-летка для школьников. Рада приняла реформу образования

    Тема:

    Горячая осень 2017: новый политсезон (24)

    (обновлено: )72112
    Законопроект "Об образовании", который, в частности, вводит 12-летнее полное общее среднее образование, в первом чтении был принят еще в октябре минувшего года.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 сен — РАИ Новости Украина. Верховная Рада на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект закона "Об образовании" (№3491-д).

    Школьный колокольчик
    УНИАН
    1 сентября, День знаний. Что важно знать об образовании

    Документ поддержали 255 нардепов.

    Напомним, за основу законопроект №3491-д "Об образовании" был принят в октябре прошлого года. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов.

    Согласно законопроекту, право на бесплатное образование обеспечивается: для дошкольного и полного общего среднего образования – за счет формирования и финансового обеспечения сети государственных и коммунальных учреждений в объеме, достаточном для удовлетворения потребностей в образовании всех граждан Украины, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проживают на территории Украины; для внешкольного, профессионального и высшего образования – за счет финансирования учреждений образования из государственного и/или местных бюджетов в порядке, установленном законодательством.

    Документ вводит обучение учащихся по программам 12-летнего полного общего среднего образования (для начального и профильного среднего образования – с 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года).

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