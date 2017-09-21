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    Президент Румынии отменил визит в Украину из-за закона "Об образовании"

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (83)

    (обновлено: )37090
    По словам румынского президента, узнав о принятом Радой законе он отменил визит в Украину. По его словам, "отмена президентского визита - очень сильный сигнал".
    Клаус Йоханнис
    wikipedia

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Президент Румынии Клаусс Йоханнис решил отменить визит в Украину и встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом из-за принятия Верховной Радой закона "Об образовании", передает Agerpres.

    Дмитрий Раимов
    Украинское фото
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    "Поэтому, узнав об этом законе (законе "Об образовании — ред.), я отменил свой визит в Украину. Также отменил прием председателя парламента, назначенный на конец сентября, таким образом передав дипломатический сигнал. Отмена президентского визита — очень сильный сигнал", — заявил он на брифинге в Нью-Йорке.

    В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

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