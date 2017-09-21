Закарпатский облсовет обратился к Порошенко из-за закона об образовании

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Закарпатский областной совет обратился к президенту Украины Петру Порошенко относительно закона об образовании.

За соответствующее решение проголосовали 38 депутатов, против 1, воздержались 4, не голосовали 13. Таким образом обращение принято голосами фракций БПП, КМКС, Возрождения и Оппозиционный блок.

"По нашему мнению, нарушаются конституционные права лиц (в законе — Ред), принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке(…) Нормативными положениями статьи 7 Закона нарушается ряд прав и свобод, предусмотренных и гарантированных Конституцией Украины", — говорится в обращении.

В обращении присутствуют завуалированные формулировки относительно того, какие именно действия закарпатские депутаты ожидают от Петра Порошенко, ведь прямого призыва ветировать закон нету, сообщает mukachevo.net.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.