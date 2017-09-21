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    Закарпатский облсовет обратился к Порошенко из-за закона об образовании

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (81)

    (обновлено: )30440
    Депутаты считают, что в новом законе нарушаются конституционные права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке.
    Закарпатский облсовет
    mukachevo.net

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Закарпатский областной совет обратился к президенту Украины Петру Порошенко относительно закона об образовании.

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    За соответствующее решение проголосовали 38 депутатов, против 1, воздержались 4, не голосовали 13. Таким образом обращение принято голосами фракций БПП, КМКС, Возрождения и Оппозиционный блок.

    "По нашему мнению, нарушаются конституционные права лиц (в законе — Ред), принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке(…) Нормативными положениями статьи 7 Закона нарушается ряд прав и свобод, предусмотренных и гарантированных Конституцией Украины", — говорится в обращении.

    В обращении присутствуют завуалированные формулировки относительно того, какие именно действия закарпатские депутаты ожидают от Петра Порошенко, ведь прямого призыва ветировать закон нету, сообщает mukachevo.net.

    В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

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