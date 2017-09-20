Раимов: реформа образования загнала Порошенко в тупик

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила журналистам, что принятый Радой 5 сентября закон об образовании уже находится в президентской Администрации, и документ изучают юристы.

А раньше комитет ВР дорабатывал закон после того, как его принял парламент. Почему это делалось, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политтехнолог Дмитрий Раимов.

Логично ли, когда профильный комитет парламента технически дорабатывает закон об образовании, который окончательно принят Верховной Радой и, очевидно, редактированию не подлежит?

– Это нарушение регламента сейчас, потому что закон проголосован. Даже слово "технически", это все равно считается доработкой законопроекта, если комитет решит переписать, уточнить, добавить какие-то статьи, этот законопроект должен быть вновь проголосован под куполом ВР.

Если нет, этот закон будет принят с нарушением, и может быть опротестован в любом районном суде как такой, что он не был проголосован ВР.

Любой может обжаловать его принятие?

– Абсолютно. Например, приходит этот закон на места, то есть приходит в местный орган власти, а местные органы власти не хотят его исполнять. Это больше касается школ на Западной Украине, которые фактически есть несколько районов, если я не ошибаюсь, два, где украинский язык практически не в обиходе, там даже вывеску не найдете на украинском языке, на Закарпатье.

Так вот, если этот закон приходит на исполнение на места, любой местный чиновник может сказать: извините, я его выполнять не буду, потому что этот закон с нарушением процедуры, пожалуйста, хотите, опротестовывать мое решение в суде, пожалуйста, опротестовуйте.

Закон об образовании, который вызвал недовольство за рубежом в части раздела о языке обучения нацменьшинств, украинский парламент принял почти две недели назад, но до сих пор его не подписал спикер Рады. Почему так долго тянут?

– Причина – это, конечно же, дипломатические игры, потому что есть заявления и венгерского посольства, есть заявления, насколько я знаю, еще нескольких посольств других государств, в том числе, Молдовы. Молдова заявила о том, что они не согласны с этим законом, то есть они высказали некоторую настороженность по поводу его имплементации, то есть использования и внедрения.

Например, люди, которые говорят, что можем принять закон, мы же внутри нашего государства, почему мы должны слушать другие государства, тогда и эти же страны – и Молдова, и Венгрия, будут говорить: вы знаете, если вы нас не слышите, тогда почему мы должны, например, продлевать санкции против России?

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Почему мы должны слушать вас? Здесь идет игра политическая на уровне: если вы нас не хотите слышать, тогда мы на следующем продлении санкций можем не услышать вас. Это первая часть.

Вторая. По моим источникам из Администрации президента, конечно, президент находится в очень неприятной ситуации, когда он бы и сам хотел этот закон завернуть, но общественное мнение просто его затопчет, к сожалению, потому что многие думают, что он принят именно из-за русскоязычных школ. Это не так.

Он принят из-за тех районов, где украинский язык фактически не в обиходе и где обучают детей вплоть с начала и до конца на венгерском языке, например, то есть то, что есть на Закарпатье. Потому президент бы и рад что-то изменить сейчас, но, к сожалению, общественное мнение будет настроено против него.

Подчеркну, почему вопрос русскоговорящих школ сегодня уже не актуален, потому что таких школ в Украине всего 600, и 90% школ – украиноговорящих. Потому такой проблемы с русским языком не было. Она возникла на Западной Украине. То есть ситуация, мягко говоря, не самая лучшая как для президента, так и для страны.

Какой выход вы видите из этой ситуации?

– Что касается возможных решений: если закон не будет подписан, мы получаем ситуацию, когда следующий образовательный год школы будут учиться по старому закону, то есть и количество классов, и многое другое, что касалось изменений, в том числе, и в Бюджетный кодекс как дополнительное финансирование образования.

Значит, та реформа, которую президент и в своем обращении к парламенту, и в день открытия школ говорил, что она является одной из самых знаковых и самой главной для этого правительства, не будет запущена, тоже плохая ситуация для президента, потому что он не запускает одну из самых важных, по его мнению, реформ.

Мягко говоря, конечно же, советники, люди, которые ему помогали, завели его в глухой угол.

Выйти из этой ситуации можно только следующим – это вынос этого вопроса на широкую дискуссию о том, что, например, весь закон вступает в действие, кроме положений, которые касаются, например, обучения в начальных школах на языках нацменшинств согласно европейской хартии по языкам, а дальше – обязательно украинизация, то есть выпускаться человек должен со школы, обучаясь на украинском языке, то есть предлагать некие форматы, которые могут безболезненно заменить те нормы, которые туда вписаны были.

Сложная ситуация, из нее нужно выйти, но нужно понимать всем, кто кричит, даже не любя президента, поверьте, я не являюсь его сторонником, кричит, почему мы должны слушать, например, Венгрию и Молдову, нужно понять, что они отчасти наши международные партнеры, а нам нужно с этими соседями считаться.

Напомним, глава МИД Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения.

А эксперт-международник Владимир Кушниренко, комментируя закон об образовании, заявил, что он стал последней каплей, и ухудшение отношений со странами ЕС — целиком результат недальновидной политики украинской власти.