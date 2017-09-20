Вузы закроют, бюджетников выбросят. Спиридонов о реформе образования

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В обществе не утихают дискуссии вокруг принятого Верховной Радой нового закона об образовании. Документ предусматривает переход к 12-летнему обучению в школе, конкурс на должность директора и повышение зарплат для учителей.

Самый большой шквал критики вызвала статья закона, касающаяся языков обучения представителей национальных меньшинств. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке".

Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

Данная "языковая" норма вызвала беспокойство у властей Венгрии, Румынии и Польши; послов Украины в первых двух странах вызвали для дачи объяснений.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже подписал скандальный закон и передал документ в Администрацию президента, где его изучают юристы.

Политолог Николай Спиридонов отметил, что дипломатический скандал по языку обучения нацменьшинств — не единственный неприятный «сюрприз» нового закона об образовании.

"Если коротко, то его вступление в силу может привести к: 1) Закрытию школ (особенно сельских) и сокращению количества учителей. 2) Закрытию университетов и резкому (в несколько раз!) сокращению количества студентов обучающихся на бюджете. Похоже, что количество бюджетников будет всего около 10%", — написал Спиридонов на своей странице в Facebook.

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По мнению эксперта, в школах может быть легализовано репетиторство, что имеет как плюсы, так и минусы. Однако негативным фактором является то, что в учебных заведениях услуги по репетиторству иногда навязываются.

Спиридонов подчеркнул, что введение нормы на обучение в школе в течение 12 лет также вызывает большие и обоснованные сомнения.

"Если за 11 лет там не в состоянии обучить, например, иностранным языкам, то что даст ещё один год? Большая вероятность, что он будет пустой потерей времени. В общем, несмотря на то, что система украинского образования сейчас пребывает в глубоком кризисе, всё равно большой вопрос, нужна ли такая реформа?" — задается вопросом политолог.

Политолог отметил, что главе государства Петру Порошенко не стоит подписывать проголосованную в Раде реформу образования.