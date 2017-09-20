Румыния приняла декларацию в ответ на закон об образовании в Украине

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. После принятия Верховной Радой закона "Об образовании" парламент Румынии в среду принял декларацию, в которой выражена надежда на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Украине, передает "Укринформ".

Как отмечается, за принятие декларации депутаты обеих палат парламента проголосовали единогласно.

"Парламент призывает к скорейшему урегулированию ситуации, образовавшейся в духе сотрудничества и конструктивного диалога и с соблюдением европейских стандартов в области защиты национальных меньшинств, а также положений многосторонних и двусторонних соглашений, частью которых является Украина", — говорится в декларации.

Согласно документу, румынские парламентарии "с тревогой и особым вниманием следят за развитием событий после принятия Верховной Радой закона "Об образовании", который "ограничивает право на образование на родном языке для этнических румын, проживающих в Украине, что вызывает глубокое беспокойство в Румынии".

Парламент Румынии обращает также внимание на то, что "европейские стандарты защиты национальных меньшинств, в частности, около 400 тысяч румын, которые проживают в Украине, является фундаментом демократических преобразований, без которого невозможно продвигаться по пути европейской интеграции".

Также отмечается, что в ближайшее время в Украину прибудет группа румынских парламентариев, которая обсудит пути урегулирования ситуации с властями Украины.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.