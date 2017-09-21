Романенко: почему Порошенко должен ветировать закон об образовании

РИА Новости Украина

В ответ на украинский закон об образовании, Румыния приняла декларацию, в которой выразила надежду на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Украине.

Парламент Румынии обратил внимание на то, что "европейские стандарты защиты нацменьшинств, в частности, около 400 тысяч румын, которые проживают в Украине, является фундаментом демократических преобразований, без которого невозможно продвигаться по пути европейской интеграции".

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По мнению политэксперта Юрия Романенко, декларация Румынии – это четкий сигнал, что если в Украине попытаются дать крымским татарам автономию, то нужно будет сразу давать ее всем, кто возмутился законом об образовании.

"Парламент Румынии единогласно двумя палатами принял декларацию, в которой выражена надежда на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав нацменьшинств, проживающих в Украине, после принятия Радой закона "Об образовании". Не думаю, что наших гавриков научит эта ситуация, но это четкий сигнал, что если гаврики попытаются дать крымским татарам автономию, то нужно будет сразу давать ее всем, кто возмутился образовательным законом. И наивное блеяние о том, что это некоренные народы не пройдет. Хотя уверен, что этногаврики будут твердо уверены в обратном", — пишет Романенко у себя в Facebook.

"Поражает вопиющая тупость с которой так называемый парламент (так называемый, потому что это просто стадо кнопкодавов, голосующее не глядя и особо не вникая за все что им подсовывают) принимает законы, которые продвигает такая же туповатая исполнительная власть неспособная просчитать последствия своих действий на шаг (не говоря на два) вперед. Потом эти люди искренне будут удивляться, почему Болгария или Венгрия сорвут режим санкций ЕС против России. Или, например, Венгрия и Румыния пропустят через свое воздушное чартер Фирташа на Россию из Австрии", — продолжает политэксперт.

Романенко считает, что Порошенко должен ветировать закон об образовании.

"Тем более, что гении компромисса туда умудрились для учителей запаковать безоплатные земельные паи, льготы на отопление, выход на пенсию в 50, льготный проезд и прочий социализм в котором живет украинская школа, собирается жить и категорически не хочет с ним прощаться. Льготы эти, конечно, никто выполнять не будет, конечно, чем создадут еще один повод для конфликтов учителей с властями", — прогнозирует эксперт.

По мнению Романенко, "государство продолжает самоубийственный курс на закат".

Скриншот с сайта Facebook

"В общем, вместо того, чтобы системно убирать все льготы, которые скоро некому будет оплачивать из-за бегства рабочей силы за границу, государство продолжает самоубийственный курс на закат. Дурні бо бідні, бідні, бо дурні", — резюмирует он.