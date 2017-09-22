Закон об образовании перекрыл путь Украине в ЕС - российский сенатор

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Новый закон об образовании перекрыл Киеву дорогу в Европейский Союз, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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"Венгрия и Румыния устроили Киеву обструкцию из-за расистского закона об образовании. С таким "багажом" Украине путь в Европу прочно перекрыт", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.