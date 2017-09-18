Языковой скандал: Порошенко пытается обмануть Запад – Корнейчук

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинская власть пытается затянуть время в ситуации с международным "языковым" скандалом, разразившимся из-за нового закона "Об образовании". При этом преследуются внутриполитические цели. Даже если дискриминационные нормы потом придётся всё же отменить, "игру" со своим электоратом президент Пётр Порошенко уже сыграет, заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Принятый Верховной Радой Украины новый закон "Об образовании" вызвал достаточно резкую негативную реакцию со стороны ряда восточноевропейских стран и РФ.Протесты вызвала "языковая" статья закона, фактически отменяющая обучение на языках национальных меньшинств.

Венгрия, Болгария, Румыния и Греция написали письмо в Совет Европы и ОБСЕ с критикой дискриминационных норм закона.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич 15 сентября встретилась с главами дипломатических миссий, аккредитованных в стране и разъяснила им ситуацию с вызвавшим резкую реакцию новым законом "Об образовании". На брифинге после этой встречи министр сообщила, что Украина готова предоставить в Совет Европы на экспертизу спорную статью о языке обучения.

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"Мы видим попытки власти затянуть время с языковым скандалом и попытаться обмануть западных партнеров. Понятно, что власть рассчитывает, что, пока закон об образовании с дискриминацией нацменьшинств будет рассматриваться в Совете Европы, страсти вокруг ситуации стихнут. И даже если потом и придется втихаря норму про обязательную украинизацию отменить, то электорат Порошенко уже будет воспринимать его, как великого украинизатора", — сказал Корнейчук, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, на самом деле Порошенко сейчас внимательно следит за ситуацией и выжидает.

"Если скандал будет становится всё сильнее, то он ветирует закон, и "козлом отпущения" перед Западом станет министр Гриневич. Но если европейцы все же согласятся на рассмотрение закона в Совете Европы (то есть — клюнут на затягивание ситуации) — то Порошенко подпишет закон", — резюмировал аналитик.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. Варшава пообещала следить за выполнением закона и не допустить нарушения прав поляков в Украине.

В МИД РФ заявили, что главной целью украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины.

Напомним, в соответствии с новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.