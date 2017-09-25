Законом об образовании Украина сама себя изолирует - эксперт

"По реакции наших западных партнеров мы видим, что закон об образовании превращает Украину в страну, которая сама себя изолирует. Политики рассчитывали получить пиар-баллы от этого закона, но просчитались, в очередной раз продемонстрировав отсутсвие европейского мышления. Демарши Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции показали, что закон вызвал взрывную реакцию, цепь домино в Европе. Если президент в итоге подпишет закон, то последствия для Украины будет сложно спрогнозировать", — заявил Якубин в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Президент Румынии Клаус Йоханнис из-за принятого закона отменил запланированный на октябрь визит в Украину.