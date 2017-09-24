наверх
24.09.201705:55
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    После реформы образования места для русских в Украине не будет - эксперт

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (88)

    (обновлено: )8110
    По словам политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, противоречивая законодательная инициатива об образовании может стать миной замедленного действия.
    РИА Новости Украина

    "Политики говорят о необходимости защиты украинского языка. Но ведь такой вид защиты приведет к обратному для страны результату. Боюсь, что мы только стоим на первых этапах пожинания последствий от этого закона. Этот документ констатирует формирование архаично-хуторской украино-центричной страны, в которой места для русских не будет. Примеры Грузии и Молдовы показывают, что последствия будут плачевными", — сказал Золотарев в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

    Читайте также: Романенко: почему Порошенко должен ветировать закон об образовании

    В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Президент Румынии Клаус Йоханнис из-за принятого закона отменил запланированный на октябрь визит в Украину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пиротехники изъяли 150 взрывоопасных предметов при ликвидации последствий пожара на военном складе вблизи Мариуполя в Донецкой области
    Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Миротворцы ООН в Донбассе: Якубин о сроках и стоимости миссии. Видео
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Закон об образовании: результаты будут плачевными — Золотарев. Видео
    Реформа образования: необратимые последствия