После реформы образования места для русских в Украине не будет - эксперт

"Политики говорят о необходимости защиты украинского языка. Но ведь такой вид защиты приведет к обратному для страны результату. Боюсь, что мы только стоим на первых этапах пожинания последствий от этого закона. Этот документ констатирует формирование архаично-хуторской украино-центричной страны, в которой места для русских не будет. Примеры Грузии и Молдовы показывают, что последствия будут плачевными", — сказал Золотарев в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

Читайте также: Романенко: почему Порошенко должен ветировать закон об образовании

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Президент Румынии Клаус Йоханнис из-за принятого закона отменил запланированный на октябрь визит в Украину.