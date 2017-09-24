Венгрия намерена выяснить истинные причины украинского закона об образовании

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог попросил о личной встрече с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич в связи с новым законом Украины об образовании. В официальном письме к главе МОН Балог отмечает, что закон об образовании и особенно его языковая статья об образовании меньшинств вызвала беспокойство нескольких правительств соседних стран, включая венгерское, сообщает Радио Свобода.

По мнению министра, встреча даст возможность "обсудить некоторые опасения, возникающие у венгерских властей относительно нового украинского закона", а получив информацию украинской стороны, министр надеется ознакомиться с тем, каковы истинные причины и цели принятия нового закона об образовании в Украине.

25 сентября Балог примет участие в открытии учебного года в Институте имени Ференца Ракоци II в г. Берегово на Закарпатье, куда также пригласили и главу МОН Украины Лилию Гриневич.

Также на Закарпатье с рабочим визитом планирует побывать спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер.

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В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Президент Румынии Клаус Йоханнис из-за принятого закона отменил запланированный на октябрь визит в Украину.