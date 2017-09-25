Венгрия держит в тонусе скандальную реформу образования

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Похоже, новый украинский закон "Об образовании" станет новым зерном раздора между странами ЕС и Украиной. Как стало известно, согласно закону дети нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке. Эта правка вызвала беспокойство в мире. Лишь США поддержали Украину, а вот Молдова и Венгрия резко выступили против и требуют отменить закон, который, по их мнению, нарушает права нацменьшинств. Обеспокоены из-за нового закона в Румынии, Польше и не только.

Венгрия хочет переговоров

Новый украинский закон об образовании вызвал взрывную реакцию у венгерских министров, которые расценили закон как ущемления прав нацменьшинств.

На этот раз глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог заявил, что хочет лично встретиться с главой Минобразования Лилией Гриневич, чтобы обсудить скандальный закон об образовании.

В официальном письме к главе МОН Балог отмечает, что закон и особенно его языковая статья об образовании меньшинств вызвала беспокойство нескольких правительств соседних стран, включая венгерское.

По мнению министра, встреча даст возможность "обсудить некоторые опасения, возникающие у венгерских властей относительно нового украинского закона", а получив информацию украинской стороны, министр надеется ознакомиться с тем, каковы истинные причины и цели принятия нового закона.

Пока в Украине на заявление венгерского министра никак не отреагировали.

Ранее беспокойство по поводу украинского закона высказали и в МИД Венгрии. В пятницу, 22 сентября, министр иностранных дел Петер Сийярто с трибуны Генассамблеи ООН потребовал провести расследование. По его словам, принятый закон нарушает право на использование языка нацменьшинствами.

"Мы настойчиво призываем высокого комиссара ООН по правам человека начать расследование в связи с принятым законом в Украине и использовать все средства для прекращения нарушений прав меньшинств этим новым законом", — сказал он и добавил, что этот закон явно нарушает конвенцию ООН и международные нормы" и способен создать опасный прецедент, если ООН будет хранить молчание.

Перед этим Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях. Как подчеркивали в Венгрии, теперь на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет поднимать вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.

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Пресс-секретарь МИД Венгрии Тамашр пояснял, что изменения в украинском законе об образовании делают невозможным получение нацменьшинствами Украины, включительно со 150-тысячным венгерским нацменьшинством, образования на родном языке. В заявлении МИДа Венгрии — принятые нормы о второстепенном статусе языков нацменьшинств — вообще названы "ножом в спину Венгрии", а решение украинских депутатов — "постыдным" и противоречащим европейским ценностям.

К критикам нового украинского закона об образовании присоединилась и Молдова. Молдавский президент Игорь Додон назвал закон несправедливым и подчеркнул, что волнуется за общину румын и молдаван на территории Украины. По словам молдавского лидера, эта община "рискует подвергнуться денационализации".

С тревогой восприняли новый закон в Румынии и Польше. Сообщалось, что из-за нового закона президент Румынии Клаус Йоханнис даже отменил визит в Украину. Он отметил, что новый украинский закон "резко ограничит доступ меньшинств к образованию на их родном языке". "Я не посещу (Украину — Ред.) до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в отношении закона об образовании", — отмечал Йоганнис.

Скандальный закон

Взрыв общественного возмущения вызвал закон об образовании и в Украине. В связи с этим 21 сентября Закарпатский облсовет обратился к самому президенту Украины Петру Порошенко.



"По нашему мнению, нарушаются конституционные права лиц (в законе — Ред), принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке(…) Нормативными положениями статьи 7 Закона нарушается ряд прав и свобод, предусмотренных и гарантированных Конституцией Украины", — говорилось в обращении.

Однако в Минобразования Украины не разделяют критику нового закона. В ведомстве считают, что в новом законе "Об образовании" нет никаких противоречий с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

Как подчеркивали в МОН, в новом законе содержится 7 статья, которая регулирует языковые вопросы в образовании. Обучение на языках национальных меньшинств проходят обучение примерно четыре сотни тысяч детей в 735 учебных заведениях. В подобных заведениях украинский язык изучают только как предмет. При этом согласно информации МОН, "ученики в таких заведениях демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению уровня и ухудшению качества школьного образования". В ведомстве также добавили, что "подобная ситуация нарушает конституционное право детей на поступление в высшие учебные заведения". В связи с этим изучения украинского языка, как государственного для детей очень важно.

В поддержку нового закона, а также по поводу прав венгерских нацменьшинств, высказалась даже и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. В интервью венгерскому изданию Mandiner она заявляла, что принятие нового закона расширит возможности для представителей венгреских нацменьшинств.

По ее словам, они больше не будут ограничиваться обучением только на венгерском языке, а указанная практика распространена в большинстве стран мира.

"Право человека на обучение на родном языке необходимо рассматривать в контексте общего понятия прав человека, вокруг которого постоянно происходит дискуссия…Странным кажется то, чтобы представители венгерского нацменьшинства, которые родились в Украине и имеют украинское гражданство, не считали себя украинцами. Это то же, что родившись в Венгрии не считать себя венгром", — заявляла Супрун.

По ее мнению, "речь не идет о том, что в Украине не будет венгроязычных школ, а лишь о том, что в школах будет преподаваться украинский язык, что позволит овладеть не только венгерским, но и украинским языком".

"Это также будет предоставлять преимущества во время учебы в университете. Языковые ограничения уменьшают образовательные возможности, которые Украина хочет расширить", — резюмировала она.

Что гласит закон

Напомним, 5 сентября Рада таки одобрила во втором чтении новый закон об образовании, который фактически вводит запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского. Предполагается, что языки нацменьшинств, в том числе русский язык, дети будут изучать только в младших классах. С 5 класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств отменят. С 2020 года и для младших классов эту норму отменят — то есть образование в Украине станет полностью украиноязычным.

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19 сентября спикер Рады Андрей Парубий, несмотря на волну критики закона об образовании, таки подписал его и передал его на рассмотрение президенту.

"Хочу подчеркнуть, что по ключевому вопросу, который вызывал дискуссии, в законе об образовании указывается, что преподавание в украинских школах будет проводиться на государственном языке. Как во всех цивилизованных странах, предоставляется право обучения на родном языке и членам нацменьшинств, и коренным народам", — подчеркивал Парубий.

По материалам из открытых источников интернет