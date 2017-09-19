Парубий передал закон об образовании на подпись Порошенко

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в прямом эфире подписал закон об образовании, который вызвал дискуссии из-за нормы о языке обучения, и передал его на рассмотрение президенту страны Петру Порошенко.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

"Хочу подчеркнуть, что по ключевому вопросу, который вызывал дискуссии, в законе об образовании указывается, что преподавание в украинских школах будет проводиться на государственном языке. Как во всех цивилизованных странах, предоставляется право обучения на родном языке и членам нацменьшинств, и коренным народам. Закон подписан и сегодня же он будет передан на подпись президенту Украины", — сказал Парубий, выступление которого транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях.

Читайте также: Украинцы "правильные" и "неправильные". Как война начиналась со слов

В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.