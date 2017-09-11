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    Новый закон Украины об образовании и международный скандал

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    Реформа образования: необратимые последствия (36)

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    Против украинского закона "Об образовании", который вводит в школах тотальную украинизацию, зреет международный бунт. Осудили закон в Венгрии, Молдове, обеспокоены - в Румынии и Польше. А вот МОН Украины с критикой в свой адрес не согласен.
    Защитники украинского языка. Архивное фото
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Похоже, новый украинский закон "Об образовании" станет новым зерном раздора между странами ЕС и Украиной. 

    Как стало известно, согласно закону дети нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке. Эта правка вызвала волну недовольства в мире. Лишь США поддержали Украину, а вот Молдова и Венгрия резко выступили против и требуют отменить закон, который, по их мнению, нарушает права нацменьшинств. Обеспокоены из-за нового закона также в Румынии и Польше. 

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    А вот Минобразования Украины утверждает: у нового закона нет никаких противоречий с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств. 

    Международный бойкот

    Школа
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    Язык изъять! Русскоговорящие регионы Украины в тени реформы образования

    МИД Венгрии объявило бойкот Украине из-за нового закона об образовании, поскольку считает его "стыдом и позором".

    Сообщается, что министр иностранных дел Петер Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях. 

    Кроме того, МИД Венгрии вызвал на понедельник, 11 сентября, посла Украины в Венгрии Любовь Непоп

    Как подчеркивают в Венгрии, теперь на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет поднимать вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.

    Пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер пояснил, что изменения в украинском законе об образовании делают невозможным получение нацменьшинствами Украины, включительно со 150-тысячным венгерским нацменьшинством, образования на родном языке.

    В заявлении МИДа Венгрии — принятые нормы о второстепенном статусе языков нацменьшинств — вообще названы "ножом в спину Венгрии", а решение украинских депутатов — "постыдным" и противоречащим европейским ценностям.

    К критикам нового украинского закона об образовании присоединилась и Молдова. Молдавский президент Игорь Додон назвал закон несправедливым и надеется, что Украина отменит новые нормы.

    Додон подчеркнул, что волнуется за общину румын и молдаван на территории Украины. По словам молдавского лидера, эта община "рискует подвергнуться денационализации".

    Учебник украинского языка
    Фото из открытых источников
    Украинский русский. Страна погрязла в языковых распрях

    "Новый закон об образовании, принятый Верховной Радой, приведет к отмене системы образования на родном языке для этнокультурных меньшинств в Украине… Обращаюсь к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств", — говорится в заявлении президента Молдовы.

    С тревогой восприняли новый закон в Румынии и Польше. 

    МИД Румынии ожидает, что в связи с принятием в Украине нового закона об образовании права этнических румын, проживающих там, будут все-таки сохранены

    "Министерство иностранных дел Румынии с беспокойством приняло к сведению принятую 5 сентября Верховной Радой Украины форму Закона об образовании, в частности статью 7, которая предусматривает образование на языках национальных меньшинств", — отмечено в сообщении МИД.

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    В ведомстве обратили внимание на рамочную конвенцию о защите нацменьшинств, которая предусматривает, что государства обязуются признавать право каждого лица, принадлежащего к национальным меньшинствам, обучаться на родном языке. 

    "Ожидаем, что права лиц, принадлежащих к румынскому нацменьшинству в Украине, будут сохранены. Подчеркиваем постоянную озабоченность румынских властей по этой проблематике", — отмечено в сообщении МИД. Представители унионистких движений в Молдавии (выступающих за объединение с Румынией) отмечают, что решение украинских властей запретить образование на румынском языке – это "удивительный и недружественный шаг".

    Не остался в стороне и польский МИД — там пообещали наблюдать за процессом реализации нового закона об образовании.

    Министерство иностранных дел Польши будет пристально следить за выполнением в Украине закона "Об образовании" и предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить полякам в Украине доступ к обучению на польском языке, говорится в заявлении. 

    "Мы убеждены, что украинская сторона будет придерживаться обязательств относительно проведения консультаций с нами относительно возможных нормативных актов по употреблению языков нацменьшинств", — говорится в заявлении.

    Ответ Киева

    Однако в Минобразования Украины не согласны с критикой в свой адрес. В ведомстве считают, что в новом законе "Об образовании" нет никаких противоречий с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств. 

    Урок в образовательном учреждении
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Соцсети: русский язык в украинских школах и культурный геноцид

    В МОН подчеркнули, что в новом законе содержится 7 статья, которая регулирует языковые вопросы в образовании. Обучение на языках национальных меньшинств проходят обучение примерно четыре сотни тысяч детей в 735 учебных заведениях. В подобных заведениях украинский язык изучают только как предмет. При этом согласно информации МОН, "ученики в таких заведениях демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению уровня и ухудшению качества школьного образования". 

    В ведомстве также добавили, что "подобная ситуация нарушает конституционное право  детей на поступление в высшие учебные заведения". В связи с этим изучения украинского языка, как государственного для детей очень важно. 

    Напомним, во вторник, 5 сентября, Рада таки одобрила во втором чтении новый закон об образовании, который фактически вводит запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского.  Предполагается, что языки нацменьшинств, в том числе русский язык, дети будут изучать только в младших классах.

    С 5 класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств отменят. С 2020 года и для младших классов эту норму отменят — то есть образование в Украине станет полностью украиноязычным.

    По материалам из открытых источников интернет 

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