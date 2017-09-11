Новый закон Украины об образовании и международный скандал

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Похоже, новый украинский закон "Об образовании" станет новым зерном раздора между странами ЕС и Украиной.

Как стало известно, согласно закону дети нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке. Эта правка вызвала волну недовольства в мире. Лишь США поддержали Украину, а вот Молдова и Венгрия резко выступили против и требуют отменить закон, который, по их мнению, нарушает права нацменьшинств. Обеспокоены из-за нового закона также в Румынии и Польше.

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А вот Минобразования Украины утверждает: у нового закона нет никаких противоречий с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

Международный бойкот

МИД Венгрии объявило бойкот Украине из-за нового закона об образовании, поскольку считает его "стыдом и позором".

Сообщается, что министр иностранных дел Петер Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях.

Кроме того, МИД Венгрии вызвал на понедельник, 11 сентября, посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Как подчеркивают в Венгрии, теперь на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет поднимать вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.

Пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер пояснил, что изменения в украинском законе об образовании делают невозможным получение нацменьшинствами Украины, включительно со 150-тысячным венгерским нацменьшинством, образования на родном языке.

В заявлении МИДа Венгрии — принятые нормы о второстепенном статусе языков нацменьшинств — вообще названы "ножом в спину Венгрии", а решение украинских депутатов — "постыдным" и противоречащим европейским ценностям.

К критикам нового украинского закона об образовании присоединилась и Молдова. Молдавский президент Игорь Додон назвал закон несправедливым и надеется, что Украина отменит новые нормы.

Додон подчеркнул, что волнуется за общину румын и молдаван на территории Украины. По словам молдавского лидера, эта община "рискует подвергнуться денационализации".

"Новый закон об образовании, принятый Верховной Радой, приведет к отмене системы образования на родном языке для этнокультурных меньшинств в Украине… Обращаюсь к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств", — говорится в заявлении президента Молдовы.

С тревогой восприняли новый закон в Румынии и Польше.

МИД Румынии ожидает, что в связи с принятием в Украине нового закона об образовании права этнических румын, проживающих там, будут все-таки сохранены.

"Министерство иностранных дел Румынии с беспокойством приняло к сведению принятую 5 сентября Верховной Радой Украины форму Закона об образовании, в частности статью 7, которая предусматривает образование на языках национальных меньшинств", — отмечено в сообщении МИД.

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В ведомстве обратили внимание на рамочную конвенцию о защите нацменьшинств, которая предусматривает, что государства обязуются признавать право каждого лица, принадлежащего к национальным меньшинствам, обучаться на родном языке.

"Ожидаем, что права лиц, принадлежащих к румынскому нацменьшинству в Украине, будут сохранены. Подчеркиваем постоянную озабоченность румынских властей по этой проблематике", — отмечено в сообщении МИД. Представители унионистких движений в Молдавии (выступающих за объединение с Румынией) отмечают, что решение украинских властей запретить образование на румынском языке – это "удивительный и недружественный шаг".

Не остался в стороне и польский МИД — там пообещали наблюдать за процессом реализации нового закона об образовании.

Министерство иностранных дел Польши будет пристально следить за выполнением в Украине закона "Об образовании" и предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить полякам в Украине доступ к обучению на польском языке, говорится в заявлении.

"Мы убеждены, что украинская сторона будет придерживаться обязательств относительно проведения консультаций с нами относительно возможных нормативных актов по употреблению языков нацменьшинств", — говорится в заявлении.

Ответ Киева

Однако в Минобразования Украины не согласны с критикой в свой адрес. В ведомстве считают, что в новом законе "Об образовании" нет никаких противоречий с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

В МОН подчеркнули, что в новом законе содержится 7 статья, которая регулирует языковые вопросы в образовании. Обучение на языках национальных меньшинств проходят обучение примерно четыре сотни тысяч детей в 735 учебных заведениях. В подобных заведениях украинский язык изучают только как предмет. При этом согласно информации МОН, "ученики в таких заведениях демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению уровня и ухудшению качества школьного образования".

В ведомстве также добавили, что "подобная ситуация нарушает конституционное право детей на поступление в высшие учебные заведения". В связи с этим изучения украинского языка, как государственного для детей очень важно.

Напомним, во вторник, 5 сентября, Рада таки одобрила во втором чтении новый закон об образовании, который фактически вводит запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского. Предполагается, что языки нацменьшинств, в том числе русский язык, дети будут изучать только в младших классах.

С 5 класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств отменят. С 2020 года и для младших классов эту норму отменят — то есть образование в Украине станет полностью украиноязычным.

По материалам из открытых источников интернет