Москаль призвал Порошенко наложить вето на закон об образовании

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Геннадий Москаль — губернатор Закарпатской области, в которой проживает значительное количество венгров — попросил президента Украины Петра Порошенко наложить вето на принятый Верховной Радой закон об образовании, который предполагает введение обучения на украинском языке.

"Особенно хочу подчеркнуть, что представители национальных меньшинств, которые живут в Закарпатье, являются законопослушными гражданами Украины и стремятся в полном объеме владеть государственным языком. Учитывая это, обращаюсь к президенту Украины Петра Порошенко с просьбой ветировать принятый закон или вернуть его в Верховную раду Украины с правками", — говорится в сообщении на сайте Москаля.

Как отмечается, ряд положений принятого закона противоречат двусторонним договорам Украины с соседними странами, в частности, Молдавией, Румынией, Венгрией, которые предусматривают обязательства Украины по обеспечению языковых прав национальных меньшинств. При этом Москаль считает, что "защищать украинский язык нужно и необходимо, но не ограничивать при этом языки национальных меньшинств".

"Абсолютное большинство депутатов, которые голосовали за новый закон, не являются выходцами из многонациональных регионов, поэтому не понимают их специфику. Закарпатье — многонациональная область, у нас положения Европейской хартии региональных языков применяются сразу в отношении трех языков – румынского, словацкого и венгерского", — считает Москаль.

Читайте также: Реформа образования: мнение Минобразования и директора школы

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.