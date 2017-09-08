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    Политика

    "Оппозиционный блок" требует наложить вето на закон об образовании

    (обновлено: )14
    Школьники на улицах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Украинская парламентская фракция "Оппозиционный блок" требует наложить вето на закон об образовании из-за сложностей с обучением на языках нацменьшинств.

    "Оппозиционный блок" требует наложить вето на закон об образовании, принятый Верховной радой. Его нормы о запрете обучения на языках нацменьшинств не только нарушают базовые права граждан Украины, но и несут угрозу разрушения страны. Мы требуем пересмотреть закон, исключив из него положения, которые ведут к росту напряженности в обществе", — говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте в пятницу.

    Во вторник парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Как заявила министр образования Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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