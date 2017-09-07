Топлес и в водолазной маске. Ирина Шейк удивила новым образом

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Известная российская супермодель Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, примерила новый образ — на своей странице в Instagram она выложила фотографию, на которой запечатлена полуобнаженной и в водолазной маске.

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На снимке она позирует топлес, сжав ладони в кулаки на уровне груди.

Единственным аксессуаром является лишь водолазная маска.

Ирина Шейк/Instagram Ирина Шейк в образе дайвера

Ранее снимком топлес поделилась голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко.