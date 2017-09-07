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    Культура

    Топлес и в водолазной маске. Ирина Шейк удивила новым образом

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    На фотографии, которой известная супермодель Ирина Шейк поделилась в соцсети, она предстала в образе дайвера - из аксессуаров лишь водолазная маска.
    Супермодель Ирина Шейк. Архивное фото
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Известная российская супермодель Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, примерила новый образ — на своей странице в Instagram она выложила фотографию, на которой запечатлена полуобнаженной и в водолазной маске.

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    На снимке она позирует топлес, сжав ладони в кулаки на уровне груди.

    Единственным аксессуаром является лишь водолазная маска.

    Ирина Шейк/Instagram
    Ирина Шейк в образе дайвера

    Ранее снимком топлес поделилась голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко.

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