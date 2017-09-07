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    Еще два урагана образовались в Карибском регионе

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (73)

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    Тропический шторм, получивший название "Хосе", образовался над Атлантическим океаном во вторник и уже усилился до урагана первой категории. Также до урагана усилился тропический шторм в Мексиканском заливе, получивший имя "Катя".
    Ураган. Архивное фото
    flickr.com/NASA Goddard Space Flight Center

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Тропический шторм "Хосе", образовавшийся над Атлантическим океаном, усилился до урагана первой категории и движется по направлению к карибскому региону, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

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    Тропический шторм, получивший название "Хосе", образовался над Атлантическим океаном во вторник, 5 сентября. По данным NHC, скорость ветра в районе урагана достигла 120 километров в час, сейчас он движется в район стран Карибского бассейна со скоростью 25 километров в час.

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    Кроме того, сообщается, что  тропический шторм в Мексиканском заливе, получивший имя "Катя", усилился до урагана. Максимальная скорость ветра в районе урагана оценивается в 120 километров в час. По данным метеорологов, ураган движется на юго-восток со скоростью примерно 4 километра в час. Ранее сообщалось, что "Катя" достигнет берегов Мексики в пятницу утром.

    Основное внимание метеорологов США сейчас привлекает ураган "Ирма", который во вторник достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Сейчас он находится в 365 километрах от Антигуа, а максимальная скорость ветра в нем достигает 285 километров в час.

    По последним данным, число погибших в результате урагана "Ирма" на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен достигло шести человек. Ураган также принес серьезные разрушения в регион.

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