МИД Венгрии назвал позорными изменения в закон об образовании в Украине

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Венгрия выражает решительный протест против нового закона "Об образовании", принятого ранее Верховной Радой, говорится в заявлении главы МИД страны Петера Сиярто на правительственном портале Венгрии.

"Украина ударила Венгрию в спину, внеся поправки в закон об образовании, который сильно нарушает права венгерского меньшинства", — сказал Сиярто.

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По его словам, этот закон ставит под угрозу деятельность большинства школ Закарпатья.

"Мы считаем позорным, что изменения в закон сильно нарушают права венгерского меньшинства, и позорно, что страна, которая стремится развивать все более тесные отношения с ЕС, приняла решение, которое полностью противоречит европейским ценностям. Недопустимо, что Украина лишила венгров права учиться на родном языке в школах и университетах и ​​оставила им возможность делать это в детских садах и начальных классах", — сказал венгерский министр.

Он убежден, что решение Украины нарушает интересы 150-тысячного венгерского меньшинства. Соответственно, венгерское правительство будет активизироваться на всех возможных европейских форумах, чтобы новые правила не вступили в силу.

Отметим, это уже не первые критические замечания венгерского правительства в связи с принятием закона о образовании. Также свой протест ранее выражала и Румыния.

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Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.