наверх
08.09.201700:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    МИД Венгрии назвал позорными изменения в закон об образовании в Украине

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (22)

    (обновлено: )20711
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что "Украина ударила в спину, внеся поправки в закон об образовании, который сильно нарушает права венгерского меньшинства".
    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
    Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Венгрия выражает решительный протест против нового закона "Об образовании", принятого ранее Верховной Радой, говорится в заявлении главы МИД страны Петера Сиярто на правительственном портале Венгрии.

    Студенты на лекции
    econom.kharkov.ua
    Реформа образования: что будет новенького? Весь список

    "Украина ударила Венгрию в спину, внеся поправки в закон об образовании, который сильно нарушает права венгерского меньшинства", — сказал Сиярто.

    Читайте также — Соцсети: так вот ты какая, реформа образования…

    По его словам, этот закон ставит под угрозу деятельность большинства школ Закарпатья.

    "Мы считаем позорным, что изменения в закон сильно нарушают права венгерского меньшинства, и позорно, что страна, которая стремится развивать все более тесные отношения с ЕС, приняла решение, которое полностью противоречит европейским ценностям. Недопустимо, что Украина лишила венгров права учиться на родном языке в школах и университетах и ​​оставила им возможность делать это в детских садах и начальных классах", — сказал венгерский министр.

    Он убежден, что решение Украины нарушает интересы 150-тысячного венгерского меньшинства. Соответственно, венгерское правительство будет активизироваться на всех возможных европейских форумах, чтобы новые правила не вступили в силу.

    Отметим, это уже не первые критические замечания венгерского правительства в связи с принятием закона о образовании. Также свой протест ранее выражала и Румыния

    Читайте также: Реформа образования: мнение Минобразования и директора школы

    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Послание Петра Порошенко в Верховной Раде, 7 сентября 2017
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Флаг ООН
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия