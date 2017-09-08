Язык изъять! Русскоговорящие регионы Украины в тени реформы образования

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Пока украинские политики ломали копья вокруг пенсионной, земельной и медицинской реформ, подоспела еще одна – реформа школьная. Принятая Верховной Радой новая редакция закона "Об образовании" значительно изменит жизнь школьников и их родителей, учителей и страны в целом.

Президент Порошенко документ наверняка подпишет – глава государства уже успел поприветствовать решение Рады.

"Как будто берут за что-то реванш"

В "школе по-новому" введут 12-летку, профильное обучение для старшеклассников, сократят часы естественных наук. Но самый скандальный пункт – тотальная, хоть и "ползучая", украинизация.

По факту запрещается учить детей на языках национальных меньшинств – уже с 5 класса остается только украинский. Дальше – больше: с 2020 года преподавать на негосударственных языках (в том числе русском) нельзя будет даже в младших классах.

Школьные учителя в русскоговорящих регионах Украины от депутатского "подарка" схватились за сердце. Признаются, что просто не ожидали подобного.

"Русский вытесняли давно, но никогда этого не делали так откровенно и прямо, – рассказывает Елена Николаевна, классный руководитель и учитель географии одной из школ Запорожья. – Сейчас это делают просто с остервенением, такое ощущение, что берут за что-то реванш".

Детям, рассказывает женщина, проще адаптироваться к новым условиям. Другое дело – взрослые: когда ты около 30 лет преподавал материал на русском языке, перестраиваться крайне сложно.

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"Нас же уже пытались украинизировать (при президенте Ющенко – Ред.), но тогда это все делалось как-то нехотя, воспринималось не всерьез. Мы начинали урок на украинском, но дети сами просили перейти на русский. Но тогда никто не боялся, что тебя могут снять на видео, а потом начнуть травить, что ты чуть ли не преступник. Сейчас боятся", – говорит учитель.

Ответственность для родителей – научить языку

У жителей Запорожья Марины и Дмитрия в этом году сын пошел в третий класс. Дома говорят по-русски, в школе до уроков и на переменах – тоже, а учат детей на украинском.

"Мы против такой украинизации. Если ребенок привык к русскому языку, говорит на нем дома, с родными и друзьями, почему в школе должны переходить на украинский? Для чего? Сын не жалуется, украинский он знает хорошо, но к "мове" появляется отношение, как к обязаловке", – отмечает Марина.

А ее муж теперь с нетерпением ждет родительского собрания.

"Мне интересно, там тоже заставят говорить по-украински? И как это будут проверять – будет сидеть "мовный инспэктор"? Абсурд", – не скрывает недовольства мужчина.

Теперь, с принятием реформы, у родителей появляется больше ответственности.

"Понятно, что правильному русскому языку ребенка можем научить только мы, а еще бабушка с дедушкой. Конечно, будем стараться", – рассказывает Марина.

Рецепт решения языкового вопроса

В мае 2017 года СМИ подсчитали, что без Крыма и неподконтрольных районов Донбасса в Украине осталось всего 9,4% школ, где детей учат на русском языке. Всего в стране – 16858 средних общеобразовательных школ, при этом 87% украиноязычных.

При этом характерно, что в частных школах на русском языке детей учат в 41,1% заведений.

По состоянию на май 2017 года больше всего русскоязычных школ находилось в южных и восточных областях. В Донецкой области – 40,5%, Луганской – 34,9%, Одесской – 30,6%, Харьковской – 27,1% и Запорожской – 24,6%. В Киеве украиноязычных школ – 97,1%.

Свою версию того, как решить языковой вопрос в школах, предложил одесский журналист, главный редактор издания "Таймер" и критик украинизации Юрий Ткачев. По его мнению, учить в школе могут на каком угодно языке.

"Язык определяется уставом школы. Устав школы определяет учредитель, который её финансирует. Хочет государство больше украинских школ — оно открывает украинские школы. Хочет город больше русских школ — он открывает русские школы. Кто-то захочет открыть (и содержать!) школу с обучением на японском — его деньги, его дело. То есть, так в законе и пишем: "язык обучения в учебных заведениях определяется уставом учебного заведения". И всё. Все остальные процедуры (заявления от родителей и всё остальное) прописываются уже в уставе", – предлагает Ткачев.

"Не понятно, на что надеяться"

Пока Порошенко еще не подписал принятый Радой скандальный закон, у учителей остается пусть небольшая, но надежда.

"А вдруг будут правки, изменения в закон, – говорит Елена Николаевна, педагог из Запорожья. – Вы знаете, раньше казалось, что украинизация и навязывание людям, на каком языке говорить, на каком учить – это временно. Думали, надо перетерпеть, а потом станет полегче, глупости не будет. А сейчас уже не понятно, на что надеяться. Кажется, наверху (во власти – Ред.) взялись крепко и не хотят отпускать".

В корне неправильными ограничения для русскоязычных считает народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева. По ее словам, Украина – многонациональная страна и это не тот случай, когда можно проводить эксперименты по национализации.

"Мы можем достигать уровня таких стран как Канада, где два официальных языка, как Швейцария, где четыре официальных языка. Мы ведь на каждом шагу рассказываем о том, что идем в Европу, почему же тогда мы ущемляем людей, лишая их возможности говорить на том языке, который более удобен в общении. Я представляю в Раде восточный регион и могу сказать, что детям и учителям будет очень сложно адаптироваться в новых условиях. Это будет, скорее, не учеба, а просиживание штанов "для галочки". Эта реформа долго не проживет, ведь люди скоро поймут, что стало в тысячу раз хуже. Такие законы попросту антинародны", – уверена политик.