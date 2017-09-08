Украинский русский. Украина погрязла в языковых распрях

Фото из открытых источников

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Ужгород

На днях в Ужгороде разразился скандал вокруг первоклассницы-переселенки. Как пишет блогер Pauluskp, семья переселенцев из Донецка приехала в Ужгород в 2014 году. После того, как их дочь окончила садик и перешла в школу НВК "Престиж", в отношении нее началась языковая дискриминация из-за отказа сдавать деньги на закупку новой мебели.

По его словам, переселенцам заявили, что "они разговаривают на неправильном языке, что им не нужно было им приезжать и "пить кровь" местных".

Читайте также: Русский? Убрать! Языковый вопрос в Украине: мифы и реальность

"Члены родительского комитета требовали, чтобы переселенцы объяснили ребенку — по этому ковру в классе не ходи, на этот диван не садись, ведь твои папа и мама за них не проплатили. Настойчиво заставляли переводиться в другую школу. Всё это есть на записях", — пишет блогер, публикуя видео.

Сообщается, что агрессивное отношение росло с каждым днем, поэтому на родительское собрание отец девочки пришел с адвокатом. Сначала разъяренные местные родители пытались выгнать адвоката, а затем и отца девочки-переселенки. Трое мужчин набросились на него и пытались отобрать мобильный, на который он снимал происходящее.

Полтава и Хмельницкий

В июле 2017 года языковой скандал разгорелся в Полтаве и в Хмельницком.

В частности, на странице Полтавське Громадське телебачення появился ролик, где во время уличного опроса мужчина и женщина отказались отвечать на вопрос на украинском языке.

Читайте также: Тариф на русский. Новые законодательные инициативы Киева

На кадрах видно, как журналистка на улице задает жителям города вопрос о том, куда они ездят отдыхать. Одна из пар, которую спросили об отдыхе, возмутилась, что к ней обратились на украинском и отказалась отвечать.

"Дома, в Полтаве сидим, никуда не ездим. Я на украинском не говорю, во-первых, могу только на русском. Если Вы нас уважаете, задайте вопрос на русском. Чего я должна…?" — заявила женщина.

Мужчина ее поддержал и заявил, что также вопрос можно задать на английском, "если вы европейцы".

Инцидент вызвал резонанс среди пользователей Facebook. Многие гневно отреагировали на ролик, отметив, что нужно с уважением относиться к народу, где живешь, и к его языку.

Кроме того, в июле 2017 года в Хмельницком в кафе LeMon разгорелся скандал после того, как официанты отказались обслуживать посетителя, волонтера Николая Понича на украинском языке, ссылаясь на Конституцию.

Понич в своем посте описал диалог с персоналом заведения.

"Вы разговариваете на украинском?" — спросил я у русскоязычной официантки. "Нет", — брезгливо ответила она."Тогда позовите украиноязычного", — попросил я. Через 2 минуты к моему столику подошел жевжик лет 20", — написал волонтер.

"У вас проблемы с русским языком?" — с вызовом спросил парень. "Нет, просто хочу, чтобы в Украине меня обслуживали на украинском", — отвечаю. "Какая разница", — возмущенно вытаращил глаза мальчишка", — добавил Понич.

Понич обратился с жалобой по поводу отказа от обслуживания на украинском на страничку кафе в соцсети. Однако Администрация кафе сослалась на 10 статью Конституции, заявляя, что она дает им право обслуживать посетителей на русском.

Позже администрация кафе LeMon извинилась перед волонтером.

Бои за язык в Днепре

Вместе с тем, из-за языка доходило не только до словесных перепалок, но и до драк.

В марте 2017 года в одном из магазинов Днепра между продавцом и многодетной вдовой "киборга" произошел конфликт из-за украинского языка. Женщины обвинили друг друга в избиении.

По данным ТСН, вдову "киборга" Анну Счасную избили в магазине в Днепре за украинский язык и вырвали из уха сережку с трезубцем. По данным издания, овдовевшая мать пятерых детей пришла в магазин за красными и черными лентами – из них семья делает обереги солдатам. Однако продавцу не понравился украинский язык, на котором Анна к ней обратилась.

"Она берет эти ленточки, сгребает с прилавка и прячет их на стеллажи. И говорит: "Идите отсюда"! Я достаю телефон, говорю: "Вы хотите сказать, что вы не будете мне продавать товар, потому что я разговариваю на украинском?" "Да! Пошла вон отсюда", – вспоминает Анна.

Тем временем продавец магазина рассказала свою версию произошедшего. По словам женщины, Анна действительно зашла к ней в павильон, чтобы купить красно-черные ленты. Продавец часто переспрашивала, что разозлило вдову "киборга". По словам женщины, Анна начала кричать на нее за то, что она не понимает украинского, хотя должна знать два языка – государственный и английский. "Она начала кричать, оскорблять меня за то, что я не понимаю украинский. Я поняла, что женщина раздражена. Предложила: "Давайте я не буду продавать, вы не будете покупать, и мы мирно расходимся. Но это вызвало еще большую бурю эмоций….Я подошла к ней, взяла ее за руку с телефоном и сказала, что не хочу, чтобы она меня снимала, попросила выйти из помещения", – рассказала свою версию продавец.

Киев

Дошли языковые конфликты и до уровня супермаркетов.

В начале января 2017 года писательница и общественный деятель Лариса Ницой устроила скандал с кассиром в киевском магазине Watsons из-за того, что ее не обслужили на украинском языке.

По ее словам, перед ней сидела продавщица-стажер, у которой она четыре раза потребовала перейти на государственный язык обслуживания, однако кассир все равно говорила по-русски. В ответ Ницой швырнула сдачу от покупок в продавщицу.

"Возьмите сдачу, – кладет на прилавок… Я сгребаю сдачу и швыряю в продавщицу. – Женщина, что Вы делаете?! – взвизгивает ученица. – Это Я что делаю?! – не выдерживаю я и гаркаю на весь магазин. Мигалки с сиреной включаются на всю мощность. – Я Вас вежливо попросила обслужить меня на украинском языке! Попросила четыре раза! Я попросила ласково! Я попросила нежно! Я попросила вежливо! Настолько вежливо, что очередь даже не догадалась, что мне что-то не нравится! Вы же не просто не отреагировали на мою просьбу! Вы пристраивали нагло свое!" – рассказала Ницой.

Такое поведение Ницой жестко раскритиковали пользователи сети.

"Не буду писать о своих чувствах, не буду напоминать, что большинство защитников Донецкого аэропорта и убитых под Иловайском были русскоязычными…Честно говоря, я не верю, что эта писательница – вообще женщина", — прокомментировала инцидент журналистка Наталья Влащенко в своем Facebook.

Читайте также: Реформа образования: что будет новенького? Весь список

Многие комментаторы соглашались с Натальей, отметив, что это "лжепатриотизм" так агрессивно относиться к русскоязычным гражданам.

Ранее Ницой требовала закрасить русскоязычные надписи к детским картинам, которыми художник-волонтер Светлана Рудикова украсила стены "Охматдета".

По материалам из открытых источников интернет