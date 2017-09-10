Что останется от образования после его реформы

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Первой в ряду обещанных к реализации реформ в Украине стала реформа образовательная — прошла легко (255 голосов "за") и без лишних вопросов. Хотя вопросы обязательно появятся… потом. Ведь реформа вполне эпохальная: полная украинизация, 12-летка, повышение (в будущем!) учительских зарплат, сокращение (уже сейчас) количества школ… А пока педагоги спрашивают только об одном: правда, что всем будут платить по девять тысяч?

Повысят, но позже

Действительно, новый закон "Об образовании" предусматривает установление минимального оклада учителей на уровне трёх минимальных заработных плат — 9600 грн. Однако… не сразу. И, может быть, не всем.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, для установления минимальной оплаты в размере 9600 грн необходимо изыскать 120 млрд грн, поэтому учительские зарплаты будут расти постепенно. Кроме того, разработан такой план — чтобы уровень зарплаты соответствовал качеству преподавания. Ну, вы поняли…

Механизмы оплаты работы учителя будут еще выписывать при подготовке закона об общем среднем образовании, сообщила журналистам министр. А пока зарплату планируют поднять на 25%. В сочетании с другими расходами "на реформу" это потребует в 2018 году привлечь 3 млрд гривен.

А денег нет

Во сколько обойдется образовательная реформа, сказать сейчас точно сложно. Ранее Лилия Гриневич говорила, что для выполнения закона "Об образовании" необходимо 87 млрд грн (более 3 млрд долларов). После внесения поправок относительно зарплат цифра выросла.

Но как закон реализовывать, если денег в казне нет? И это не наши предположения, об этом ещё летом говорил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, трёх миллиардов долларов для создания новой системы образования у правительства нет: "сейчас это нам не по карману".

Премьер, впрочем, отметил, что реформа необходима, а нехватка ресурсов — не повод для затягивания проведения модернизации системы образования. И пообещал, что будет сделано всё для того, чтобы найти эти деньги "как внутри страны, так и из внешних источников".

Не стоит забывать о том, что предполагается сокращение количества школ в сельской местности, да и самих учителей станет меньше.

Отметим, недавно премьер вызвал живой отклик у публики своим заявлением о том, что не каждому украинцу нужно высшее образование: "не каждый может быть ученым…".

Модернизация как путь… к расколу

Если даже забыть о деньгах, принятый Радой закон сам по себе примечателен. Хотя бы тем, что приведёт — неизбежно! — к углублению раскола в и без того расколотом украинском обществе. Ведь этот документ, по сути, ликвидирует возможность для миллионов граждан давать своим детям образование на родном для них языке.

Согласно закону, уже в 2018 году классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в младшей школе (до пятого класса), а в 2020 году и этого не будет: вот вам и тотальная украинизация образования.

Исключение — только для коренных народов, к которым авторы закона отнесли крымских татар, крымчаков, гагаузов и караимов. Можно будет также преподавать (если программа того требует) ряд предметов на официальных языках ЕС.

"Патриоты" радуются, что таким образом "обошли" языковой закон Кивалова-Колесниченко. Но забывают, что попытка отмены этого закона сразу после победы "евромайдана" и стала одной из весомых причин раскола страны, ухода Крыма, событий в Донбассе. Бог весть, чем ещё это всё закончится. А могли бы ведь жить мирно, если бы давали себе труд учитывать не только свои интересы…

"Отбросят в XIX век"

Еще одна новелла закона, которую в обществе воспринимают неоднозначно — 12-летнее школьное образование. Учителя, с которыми довелось обсудить эту тему, пожимают плечами: "Зачем?". Вразумительного ответа пока никто не дал. Строят предположения: возможно, для того, чтобы дети подольше были «под присмотром», работы для молодёжи всё равно нет?

А насколько образованной будет украинская молодёжь после предложенной модернизации образования? Тут тоже есть сомнения. Так, нардеп и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович напомнил, что ряд предметов (в том числе физику, химию, биологию) предполагается объединить в одну дисциплину — "Человек и природа", на которую дадут лишь несколько часов в неделю. По мнению политика, это отбросит страну в XIX век.

Политик также заявил в эфире канала 112 Украина, что принята поправка, которая позволит увольнять учителей за нелояльность к власти: "а кто это будет определять?… какой-то концлагерь строят".

Нардеп от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская пояснила на своей странице в Facebook, почему голосовала против принятия закона: "по сути, образовательная реформа от Кабмина — это закрытие школ, сокращение учителей и уменьшение изучаемых предметов".

"Это не реформа, а уничтожение системы образования", — сделала вывод политик.

"Реформу — ветировать!"

Сомнения в полезности реформы образования "по Гриневич" выразили участницы Национальной платформы "Женщины за мир", предложившие президенту Петру Порошенко ветировать закон.

"Можно ли назвать реформой образования сокращение количества предметов, которые будут преподавать детям в школах, значительное сокращение школ в сельской местности, уменьшение количества ПТУ, 75% студентов, которые лишатся стипендии, сокращение бюджетных мест в ВУЗах, отмену бесплатного питания в школах, лишение права учителей досрочно выходить на пенсию, и так далее? Как педагог со стажем, могу заявить, что нет — это не реформа, а шаги, направленные на уничтожение системы образования", — заявила сопредседатель организации из Сумской области Тамара Ищенко на брифинге в Верховной Раде.

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По ее словам, женское объединение обратилось к Порошенко с требованием ветировать реформу образования: "стране нужна реформа, цель которой не экономия бюджетных средств, а создание надлежащих условий для получения качественного образования украинскими детьми".