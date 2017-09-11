Венгрия объявила бойкот Украине из-за закона об образовании

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызывает на понедельник, 11 сентября, посла Украины в Венгрии Любовь Непоп из-за недавно принятого закона об образовании. Согласно заявлению пресс-секретаря МИД Венгрии Тамаш Менцер, министр Сийярто намерен лично сообщить, что считает новый украинский закон "стыдом и позором", передает Радио Свобода.

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Министр иностранных дел Венгрии распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения. На всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет поднимать вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.

По личному указанию Петера Сийярто венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене. Менцер пояснил, что причинами этого решения Сийярто, с одной стороны, стали такие изменения в украинском законе об образовании, которые делают невозможным получение нацменьшинствами Украины, включительно со 150-тысячным венгерским нацменьшинством, образования на родном языке.

С другой стороны, когда Сийярто поднял в четверг этот вопрос перед министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на встрече в рамках программы ЕС "Восточное партнерство", ответ украинского коллеги была неприемлемым для венгерской стороны, подчеркнул Менцер.

Ранее Верховная Рада одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.