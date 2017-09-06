Венгрия выразила протест против украинского закона "Об образовании"

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Правительство Венгрии выразило решительный протест против нового закона "Об образовании", принятого Верховной Радой 5-го сентября. Как отмечается на правительственном портале Венгрии, принятие этого закона "лишает национальные меньшинства, проживающие в стране, фактически обучение на родном языке".

Закон по мнению венгерского правительства, принятый вопреки Конституции Украины и является "беспрецедентным нарушением в отношении прав меньшинств, в том числе венгров", которых в Украине проживает около 150 тысяч человек.

Сообщается, что отныне язык национальних меньшинств разрешается учить только в детских садах и начальных классах. Это является нарушением основных прав меньшинств и международного договора о венгерско-украинском добрососедстве.

"Правительство Венгрии решительно стоит на стороне закарпатских венгров. Венгерское правительство также ожидает, что Украина пересмотрит и откорректирует закон таким образом, чтобы от этого не пострадали права нацменьшинств, в том числе венгров", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект закона "Об образовании" (№3491-д). Документ поддержали 255 нардепов.