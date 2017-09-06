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    Венгрия выразила протест против украинского закона "Об образовании"

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (16)

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    Согласно заявлению венгерского правительства, Венгерия ожидает, что Украина пересмотрит и откорректирует закон таким образом, чтобы от этого не пострадали права нацменьшинств, в том числе венгров.
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    RIA News Юрий Кавер | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Правительство Венгрии выразило решительный протест против нового закона "Об образовании", принятого Верховной Радой 5-го сентября. Как отмечается на правительственном портале Венгрии, принятие этого закона "лишает национальные меньшинства, проживающие в стране, фактически обучение на родном языке".

    Министерство образования и науки Украины
    Украинское фото
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    Закон по мнению венгерского правительства, принятый вопреки Конституции Украины и является "беспрецедентным нарушением в отношении прав меньшинств, в том числе венгров", которых в Украине проживает около 150 тысяч человек.

    Сообщается, что отныне язык национальних меньшинств разрешается учить только в детских садах и начальных классах. Это является нарушением основных прав меньшинств и международного договора о венгерско-украинском добрососедстве.

    "Правительство Венгрии решительно стоит на стороне закарпатских венгров. Венгерское правительство также ожидает, что Украина пересмотрит и откорректирует закон таким образом, чтобы от этого не пострадали права нацменьшинств, в том числе венгров", — говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект закона "Об образовании" (№3491-д). Документ поддержали 255 нардепов.

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