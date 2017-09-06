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    Венгры Закарпатья протестуют против закона "Об образовании"

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    Реформа образования: необратимые последствия (16)

    (обновлено: )30711
    По мнению глав венгерских организаций, принятый Радой закон "Об образовании" противоречит международным обязательствам и Конституции Украины, а также лишает представителей национальных меньшинств возможностей учиться на родном языке.
    Закарпатье
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Главы закарпатских венгерских организаций обратились с открытым письмом к президенту Петру Порошенко с просьбой не подписывать закон "Об образовании". В заявлении закарпатских венгерских организаций говорится, что они протестуют против закона "Об образовании", принятого парламентом Украины, сообщает mukachevo.net.

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    Этот закон, по их мнению, противоречит международным обязательствам и Конституции Украины, а также лишает представителей национальных меньшинств возможностей учиться на родном языке.

    "Венгерские организации Закарпатья протестуют против изменений в Закон "Об образовании", которые были приняты парламентом Украины. Этот закон, пренебрегая положениями Конституции и международным обязательствам страны, фактически лишает национальные меньшинства гарантий на обучение на родном языке, лежащие в основе их существования. Поэтому венгерские организации обращаются к президенту с просьбой не подписывать закон, который несет угрозу для существования национальных меньшинств, в том числе и для закарпатских венгров", — говорится в письме.

    Отметим, что при рассмотрении образовательного законопроекта разгорелась широкая дискуссия по поводу языкового вопроса, а именно по изучению языков национальных меньшинств.

    Законом действительно предлагается сузить использования языков нацменьшинств. Однако министр образования Лилия Гриневич уточнила, что украинский язык в школах нацменьшинств будет вводиться постепенно.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект закона "Об образовании" (№3491-д). Документ поддержали 255 нардепов.

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