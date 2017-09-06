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    Кивалов: закон "Об образовании" увеличит отток мозгов из Украины

    (обновлено: )5120
    Правительство пишет, что для внедрения реформы образования необходимо 147 млрд гривен и выделяет половину от необходимой суммы. При этом, конечно, забыли указать, как внедрить реформу за половину стоимости, отмечает народный депутат Сергей Кивалов.
    Сергей Кивалов
    Facebook Сергея Кивалова

    РИА Новости Украина

    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, открыла свою очередную сессию и уже успела принять ряд неоднозначных законопроектов. Один из них – "Об образовании".

    Документ на своей странице в Facebook прокомментировал народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов.

    Он отметил, что реформа образования очень нужна Украине – "ведь до сих пор действовал закон, принятый на заре независимости – в 1991 году".

    Верховная Рада. Архивное фото
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    "Но принятый сегодня закон – очень далек от вызовов сегодняшнего дня в образовании. Именно по этой причине он вызвал шквал нареканий и неодобрения. Много критики вызвало проект введения 12-летнего обучения в школе. Как и изрядно усложненный доступ к высшему образованию. Ведь госсзаказ уменьшается. А это значит, что подавляющее большинство студентов должны будут платить за образование. Также очевидно, что это недоступно для большинства желающих получить высшее образование", – сообщил политик.

    Кроме этого, вызывает большие вопросы и возможность получать стипендии, подчеркнул Кивалов.

    "Еще с моих студенческих времен многие студенты жили исключительно на стипендию. Старались учиться, чтобы получать повышенную стипендию. А сейчас пытаются убрать саму мотивацию для более успешного обучения. Если несколько лет назад 75% студентов получали стипендию, то в следующем году эта цифра составит четверть от общего количества. А в дальнейшем всего лишь 15% студентов смогут получать стипендию. Это о чем должно свидетельствовать? Явно не о том, что государству нужны высокообразованные люди. Об этом же говорит и замена 22 обязательных предметов на 9. Например, такие сложные предметы, как физика, химия, астрономия, география, биология предлагается свести в один предмет под названием "Человек и природа". И вести его будет один преподаватель! Авторы законопроекта умалчивают о том, где такого преподавателя взять", – подчеркнул депутат. 

    По словам Кивалова, есть большие сомнения, что интеллектуальный и образовательный уровень школьников от этого повысится.

    Школьница. Архивное фото
    Украинское фото
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    "А куда пойдут работать учителя, предметы которых изучать уже не надо будет? В другие школы пойти не получится: за последние три года в Украине закрылось более тысячи школ. А по предварительным подсчетам, после так называемого интегрирования предметов, безработными станут около трети школьных учителей. Оставшимся надо будет переучиваться. А кто в это время будет детей учить?" – задается вопросом нардеп.

    Парламентарий уверен, что с принятием закона количество закрытых школ только возрастёт – "ведь авторы реформы предлагают закрывать сельские школы на определенной территории, оставив одну – опорную".

    "Минимальное расстояние до такой школы для большинства школьников будет 10-15 км. А программа "Школьный автобус" уже сейчас работает ни шатко, ни валко. И на приобретение новых автобусов бюджет не выделяется", – заявил Кивалов.

    Он считает, что, "возможно и прогрессивные, но не продуманные до конца идеи, приведут к тому, что ни школьники, ни студенты не смогут получить качественное образование в Украине. Думаю, что отток мозгов из Украины только увеличится".

    Пост Сергея Кивалова

    "Ведь как можно требовать сдавать успешно ВНО, если знаний в школе дети практически не получат! Тем более, что вводят внешнее оценивание для 4-го и 9-го классов. Для малышей это, конечно, дополнительный большой стресс. И главное – какой в этом смысл? Мне не понятно, какая судьба ждет девятиклассников, которые не смогут успешно сдать ВНО. Они ведь и в ПТУ вряд ли смогут поступить, ведь более ста училищ закрыли. И это не предел", – сообщил депутат.

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    К тому же странно, добавил политик, выглядит финансирование реализации реформы образования: "правительство пишет, что для ее внедрения необходимо 147 млрд. гривен. И выделяет половину от необходимой суммы. При этом, конечно, забыли указать, как внедрить реформу за половину стоимости".

    "В общем, закон был принят в недоработанном виде. Я подал к этому законопроекту 20 поправок. 9 из них приняты. Это касается бесплатного питания и проживания детей, особенно – социально незащищенных; возможности бесплатной поездки в школу/со школы и училищ для отдаленных районов и так далее. А всего к нему было подано 1705 поправок", – привел цифры парламентарий.

    Пост Сергея Кивалова

    Как бы там ни было, закон приняли, отмечает он, "хотя, я считаю, что "сырые" документы принимать нельзя".

    "Но начинать с чего-то надо. Думаю, еще чернила на подписи этого законопроекта не высохнут, как будут поданы многочисленные законопроекты с изменениями в этот закон. Украинские дети должны получать качественное образование. Иначе, наша молодежь не имеет шанса получить конкурентоспособное образование в своей стране. Ведь Европа их ждет, к сожалению, уж точно не в качестве высокообразованных специалистов", – подытожил Сергей Кивалов.

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