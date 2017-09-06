Кивалов: закон "Об образовании" увеличит отток мозгов из Украины

РИА Новости Украина

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, открыла свою очередную сессию и уже успела принять ряд неоднозначных законопроектов. Один из них – "Об образовании".

Документ на своей странице в Facebook прокомментировал народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов.

Он отметил, что реформа образования очень нужна Украине – "ведь до сих пор действовал закон, принятый на заре независимости – в 1991 году".

"Но принятый сегодня закон – очень далек от вызовов сегодняшнего дня в образовании. Именно по этой причине он вызвал шквал нареканий и неодобрения. Много критики вызвало проект введения 12-летнего обучения в школе. Как и изрядно усложненный доступ к высшему образованию. Ведь госсзаказ уменьшается. А это значит, что подавляющее большинство студентов должны будут платить за образование. Также очевидно, что это недоступно для большинства желающих получить высшее образование", – сообщил политик.

Кроме этого, вызывает большие вопросы и возможность получать стипендии, подчеркнул Кивалов.

"Еще с моих студенческих времен многие студенты жили исключительно на стипендию. Старались учиться, чтобы получать повышенную стипендию. А сейчас пытаются убрать саму мотивацию для более успешного обучения. Если несколько лет назад 75% студентов получали стипендию, то в следующем году эта цифра составит четверть от общего количества. А в дальнейшем всего лишь 15% студентов смогут получать стипендию. Это о чем должно свидетельствовать? Явно не о том, что государству нужны высокообразованные люди. Об этом же говорит и замена 22 обязательных предметов на 9. Например, такие сложные предметы, как физика, химия, астрономия, география, биология предлагается свести в один предмет под названием "Человек и природа". И вести его будет один преподаватель! Авторы законопроекта умалчивают о том, где такого преподавателя взять", – подчеркнул депутат.

По словам Кивалова, есть большие сомнения, что интеллектуальный и образовательный уровень школьников от этого повысится.

"А куда пойдут работать учителя, предметы которых изучать уже не надо будет? В другие школы пойти не получится: за последние три года в Украине закрылось более тысячи школ. А по предварительным подсчетам, после так называемого интегрирования предметов, безработными станут около трети школьных учителей. Оставшимся надо будет переучиваться. А кто в это время будет детей учить?" – задается вопросом нардеп.

Парламентарий уверен, что с принятием закона количество закрытых школ только возрастёт – "ведь авторы реформы предлагают закрывать сельские школы на определенной территории, оставив одну – опорную".

"Минимальное расстояние до такой школы для большинства школьников будет 10-15 км. А программа "Школьный автобус" уже сейчас работает ни шатко, ни валко. И на приобретение новых автобусов бюджет не выделяется", – заявил Кивалов.

Он считает, что, "возможно и прогрессивные, но не продуманные до конца идеи, приведут к тому, что ни школьники, ни студенты не смогут получить качественное образование в Украине. Думаю, что отток мозгов из Украины только увеличится".

Пост Сергея Кивалова

"Ведь как можно требовать сдавать успешно ВНО, если знаний в школе дети практически не получат! Тем более, что вводят внешнее оценивание для 4-го и 9-го классов. Для малышей это, конечно, дополнительный большой стресс. И главное – какой в этом смысл? Мне не понятно, какая судьба ждет девятиклассников, которые не смогут успешно сдать ВНО. Они ведь и в ПТУ вряд ли смогут поступить, ведь более ста училищ закрыли. И это не предел", – сообщил депутат.

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К тому же странно, добавил политик, выглядит финансирование реализации реформы образования: "правительство пишет, что для ее внедрения необходимо 147 млрд. гривен. И выделяет половину от необходимой суммы. При этом, конечно, забыли указать, как внедрить реформу за половину стоимости".

"В общем, закон был принят в недоработанном виде. Я подал к этому законопроекту 20 поправок. 9 из них приняты. Это касается бесплатного питания и проживания детей, особенно – социально незащищенных; возможности бесплатной поездки в школу/со школы и училищ для отдаленных районов и так далее. А всего к нему было подано 1705 поправок", – привел цифры парламентарий.

Пост Сергея Кивалова

Как бы там ни было, закон приняли, отмечает он, "хотя, я считаю, что "сырые" документы принимать нельзя".

"Но начинать с чего-то надо. Думаю, еще чернила на подписи этого законопроекта не высохнут, как будут поданы многочисленные законопроекты с изменениями в этот закон. Украинские дети должны получать качественное образование. Иначе, наша молодежь не имеет шанса получить конкурентоспособное образование в своей стране. Ведь Европа их ждет, к сожалению, уж точно не в качестве высокообразованных специалистов", – подытожил Сергей Кивалов.