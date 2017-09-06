Порошенко рассчитывает, что реформа образования подтолкнет другие реформы

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарили Верховную Раду за принятие принятие закона об образовании, выразив уверенность, что данная реформа станет толчком и покажет единство Рады в других реформах.

В первый день своей работы после летних каникул парламент Украины во вторник, 5 сентября, одобрил новый закон об образовании, который предусматривает переход к 12-летнему обучению в школе, конкурс на должность директора и повышение зарплат для учителей.

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"Образование – это ключ к будущему Украины. Принятие новой редакции закона "Об образовании" дает нам этот ключ. Спасибо всем, кто работал над законом, в частности на Нацсовете реформ, и депутатам, которые его поддержали. Новая украинская школа открывает свои двери для нового поколения украинцев – компетентных, патриотичных, открытых к миру. Рад, что нам это удалось. Ведь реформа образования — это мощный толчок и для других реформ, которые сегодня осуществляет Украина", — написал Порошенко в Facebook.

В свою очередь премьер отметил, что благодаря реформе дети получат качественное образование, а учителя – достойную оплату труда и восстановление престижа профессии.

"Это — первый из приоритетных законопроектов этой осени. Благодарен депутатам за единство и надеюсь на такую же консолидированную позицию в отношении других законопроектов", — написал Гройсман в Facebok.

Власти Украина также еще планируют принять медицинскую, пенсионную, земельную реформы.