Польша отреагировала на новый закон об образовании в Украине

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Польши будет пристально следить за выполнением в Украине закона "Об образовании" и предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить полякам в Украине доступ к обучению на польском языке, говорится в заявлении МИД страны.

Во вторник Верховная Рада одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

"Мы убеждены, что украинская сторона будет придерживаться обязательств относительно проведения консультаций с нами относительно возможных нормативных актов по употреблению языков нацменьшинств", — говорится в заявлении.

Сообщается, что Варшава знала об изменениях в сфере образования в Украине, а Киев постоянно подчеркивал, что цель нового закона — не ликвидация языков нацменьшинств.

Ранее сообщалось, что МИД Румынии ожидает, что в связи с принятием в Украине нового закона об образовании права этнических румын, проживающих там, будут сохранены.

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