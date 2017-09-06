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06.09.201718:28
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    Соцсети: так вот ты какая, реформа образования…

    (обновлено: )23
    Верховная Рада запустила в Украине реформу образования: теперь школьники будут учиться 12 лет, учителям повысят зарплаты а само обучение станет профильным. Как отреагировали на такие изменения сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Студенты. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Для учения нет старости: Верховная Рада утвердила долгожданную реформу образования — теперь средняя школа станет 12-летней. Учится на год больше будут только те первоклашки, которые пойдут в школу в следующем, 2018 году. Для остальных обучение остается 11-летним.

    Министерство образования и науки Украины
    Украинское фото
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    Однако увеличение школьного возраста — это далеко не самые важные моменты реформы. Из самых основных: школу разделят на привычную для многих стран начальную, среднюю и старшую (профильную), введут индивидуальный план обучения, для педагогов планируется существенный рост зарплат.

    Чем хороши новые образовательные реформы в соцсетях обсуждают далеко не первый день: "Двенадцать лет на базовое представление о окружающим мире? Предметы сократить, но 12 лет учить?"; "Директора школ у нас теперь почти как президент: выбираются "электоратом", правда, не на пятилетку, а на шесть лет…". "Некоторые моменты противоречивы, некоторые однозначно нравятся. Но все это упирается в то, КТО будет учить наших детей. В исполнителей реформы. Вместе с реформой образования нужна и реформа кадров. Во многих школах, особенно сельских, работают еще педагоги советской закалки. По 20-30 лет", - пишут в соцсетях.

    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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