Соцсети: так вот ты какая, реформа образования…

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Для учения нет старости: Верховная Рада утвердила долгожданную реформу образования — теперь средняя школа станет 12-летней. Учится на год больше будут только те первоклашки, которые пойдут в школу в следующем, 2018 году. Для остальных обучение остается 11-летним.

Однако увеличение школьного возраста — это далеко не самые важные моменты реформы. Из самых основных: школу разделят на привычную для многих стран начальную, среднюю и старшую (профильную), введут индивидуальный план обучения, для педагогов планируется существенный рост зарплат.

Чем хороши новые образовательные реформы в соцсетях обсуждают далеко не первый день: "Двенадцать лет на базовое представление о окружающим мире? Предметы сократить, но 12 лет учить?"; "Директора школ у нас теперь почти как президент: выбираются "электоратом", правда, не на пятилетку, а на шесть лет…". "Некоторые моменты противоречивы, некоторые однозначно нравятся. Но все это упирается в то, КТО будет учить наших детей. В исполнителей реформы. Вместе с реформой образования нужна и реформа кадров. Во многих школах, особенно сельских, работают еще педагоги советской закалки. По 20-30 лет", - пишут в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook