В борьбе за качество нации. Закон об образовании: скандал и протесты

РИА Новости Украина

Дискуссия вокруг нового закона "Об образовании", в котором устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств на Украине, не утихает уже вторую неделю. Документ вызвал шквал критики со стороны ряда стран-соседей Украины и грозит Киеву международным скандалом.

В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что принятый Радой закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон противоречит украинской конституции и международным обязательствам Киева. Будапешт занял самую жесткую позицию и назвал закон "ударом в спину". Киев заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков, пишут РИА Новости.

По поручению премьера представители МИД и Минобразования Украины в пятницу на встрече с послами стран ЕС разъяснили детали закона. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.

Опрошенные эксперты считают, что если власти Украины не внесут правки в документ, Киев может столкнуться с рядом международных последствий вплоть до проблем с безвизовым режимом с ЕС. При этом они не исключают, что Порошенко подпишет закон, несмотря на дипломатический скандал.

В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС.

С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

В Венгрии заявили, что со стороны Киева такой шаг был "ударом в спину", поскольку страна была самым ярым сторонником евроинтеграции Украины и предоставляла ей гуманитарную и финансовую помощь.

"Я сделаю достаточно жесткое заявление по ситуации на Украине. Там проживают 150 тысяч граждан Венгрии, а украинский парламент принял закон, который нарушает права меньшинств, включая венгров, лишает меньшинства многих прав в образовании. Они лишили меньшинства права учиться на родном языке в старшей школе", — заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, "это совершенно неприемлемо, это идет в совершенно противоположном направлении от того, в котором должна двигаться Европа".

Он добавил, что Венгрия намерена обратиться к европейским властям и институтам с требованием не допустить вступления в силу нового закона. В частности, он направил письма с разъяснением ситуации и призывом к срочным действиям генеральному секретарю ОБСЕ Томасу Гремингеру, верховному комиссару организации по делам национальных меньшинств Ламберто Заньеру и председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу. Сийято также призвал к экстренным мерам верховного комиссара ООН по правам человека и комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства. Ранее МИД Венгрии отметил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях.

Обеспокоенность принятым законом выразили также Румыния и Молдавия. Представители Румынии обратились к властям Украины с просьбой запросить заключение Венецианской комиссии и Верховного комиссара ОБСЕ по поводу принятого закона. Главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали совместное письмо к главе МИД Украины Павлу Климкину, где выразили озабоченность новым законом об образовании. По словам главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой, такое же письмо будет отправлено в Совет Европы и ОБСЕ.

В Москве считают, что новый закон нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.

"Рассматриваем этот шаг как попытку "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ведомство подчеркивает, что хотя в законе русский язык не упоминается, "очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима".

В министерстве образования Украины заявили, что одобренная Радой редакция статьи 7 закона "Об образовании" "соответствует Конституции Украины и ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств". В ведомстве считают, что расширение преподавания на государственном языке в школах с языками национальных меньшинств обусловлено необходимостью помочь детям нацменьшинств лучше овладеть украинским языком и получить качественное образование.

На данный момент, согласно официальной статистике, на Украине на языках национальных меньшинств обучается около 400 тысяч детей в 735 учебных заведениях. Как правило, в таких заведениях украинский язык изучается исключительно как предмет.

При этом, по данным министерства, уровень владения государственным языком у детей из таких школ устойчиво снижается. Так, в 2016 году 60,1% школьников, относящихся к венгерскому и румынскому меньшинствам, не смогли сдать экзамен по украинскому языку.

"По статистике Украинского центра оценивания качества образования, в 2016 году более 36% выпускников Закарпатья сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку с результатом от 1 до 3 баллов по 12-балльной шкале. При этом худшие результаты ВНО по украинскому языку в 2016 году получили выпускники из Береговского района, где компактно проживает венгерская община. Так, 75% выпускников этого района получили от 1 до 3 баллов по 12-балльной шкале с ВНО по украинскому языку", — сообщает министерство.

Это, по мнению министерства, приводит к нарушению конституционного права детей на поступление в высшие учебные заведения Украины на конкурсной основе, а также ухудшает их шансы на успешную карьеру.

По мнению экспертов, принятие нового закона об образовании может обернуться для Киева охлаждением отношений со странами ЕС.

"Никаких конкретно мер применяться не будет, скорее всего будут заморожены какие-то проекты между ЕС и Украиной. Потенциально, если ситуация не будет урегулирована — это угрожает нам серьезными осложнениями в части безвизового режима. Это несет угрозу в части выдачи европейских кредитов и в части расширения и квотирования зоны свободной торговли. При этом надо понимать, что этот скандал ограничен, так как идет своя внутренняя игра в тех странах, которые сделали эти заявления, и думаю, под давлением Парижа, Берлина и Вашингтона все же Венгрия, Румыния, Польша и Болгария этот скандал заморозят на какое-то время", — считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В свою очередь директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не исключил, что несмотря на реакцию ряда стран, ЕС может "закрыть глаза" на эту ситуацию.

"Такой резкой реакции со стороны одной из стран ЕС и нашего "Восточного партнера" Венгрии не было за все годы независимости. Если министр иностранных дел дает команду МИД блокировать любые инициативы Украины, ясно, что это скандал. Есть реакция и румынская, и молдавская, и русская. Я надеюсь, что дело дойдет до какого-то внимания со стороны официальных институтов Европейского союза… Это возмутительное и наглое игнорирование европейских норм по духу и по букве… Однако возможно, что европейские институты просто закроют на это глаза. Американское посольство же поспешило поздравить Украину с замечательной реформой образования, из чего ясно, что для них интересы украинских венгров никакого значения не имеют. Для них важно зачистить от русского духа и русского мира все, что можно зачистить", — сказал он.

Политологи также не исключают вероятность протестов местных общин, которые проживают в приграничных районах на западе Украины и чьи интересы затронет документ.

"Акции протеста могут быть, но скорее всего они будут далеко от Киева и не думаю, что создадут огромные проблемы для власти", — сказал Бортник.

Схожее мнение выразил и Погребинский.

"Ничего похожего на Донбасс не будет. Думаю, Берегово будет игнорировать этот закон, не будут его выполнять, но и представить себе, что там больше 30 венгерских школ перейдут на украинский язык… Я в это не верю. Самым правильным решением для президента Порошенко будет наложить вето и потребовать внести соответствующие изменения закон", — сказал эксперт.

Группа депутатов Верховной Рады уже обратилась к Порошенко с призывом ветировать закон "Об образовании" и вернуть документ на повторное рассмотрение парламента. Обращение к Порошенко, которое обнародовано на сайте одного из депутатов, подписали Антон Киссе (президент Ассоциации болгар Украины), Василий Брензович (член комитета Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений, председатель Общества венгерской культуры Закарпатья) и Григорий Тимиш (член комитета Рады по вопросам евроинтеграции).

Читайте также: Язык изъять! Русскоговорящие регионы Украины в тени реформы образования

С аналогичной просьбой к президенту обратился и Геннадий Москаль — губернатор Закарпатской области, в которой проживает значительное количество венгров. Он считает, что "защищать украинский язык нужно и необходимо, но не ограничивать при этом языки национальных меньшинств".

"Абсолютное большинство депутатов, которые голосовали за новый закон, не являются выходцами из многонациональных регионов, поэтому не понимают их специфику. Закарпатье — многонациональная область, у нас положения Европейской хартии региональных языков применяются сразу в отношении трех языков — румынского, словацкого и венгерского", — сказал Москаль.

При этом, по мнению депутата крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блока Петра Порошенко" Оксаны Юринец, реформа образования и сфера применения государственного языка — внутренние вопросы Украины, и страны-соседи не должны в них вмешиваться.

"Что касается претензий Венгрии, Румынии и ряда других стран из-за реформы образования и языкового вопроса, у нас есть плохая привычка: позволять вмешиваться во внутренние дела. Вопрос статуса государственного языка — это исключительно внутреннее дело. Страны, которые сейчас обвиняют Украину в нарушении прав нацменьшинств, имеют куда более жесткие законы, прописывающие знание государственного языка", — сказала Юринец в комментарии интернет-изданию "Обозреватель".

Читайте также: Лукаш: Выродки лишают возможности учить детей на их родном языке

Бортник считает, что вероятность подписания закона президентом достаточно велика.

"Уже неоднократно возникали похожие ситуации: у президента выбор — либо потенциальные трения с Европейским союзом, либо конфликт с украинскими радикалами уже завтра. Президент сам загнал себя в такую дилемму и, конечно, скорее всего, его подпишет", — сказал он.

Между тем, Порошенко в пятницу заявил, что закон об образовании пока не поступил к нему на подпись, однако он считает, что "это священное право украинцев — учить свой язык, не запрещая при этом изучать второй, третий или четвертый языки и не ухудшая права национальных меньшинств".