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    Политика

    "Абсурд и давление". В Раде ответили на угрозы Венгрии

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (106)

    (обновлено: )67225
    Все заявления о нарушении прав венгров являются "абсолютно абсурдными, они являются своеобразным давлением, вмешательством во внутренние дела" Украины, сказала глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.
    Украинский герб на здании Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Заявления Венгрии в связи с законом об образовании в Украине абсурдны, это вмешательство во внутренние дела страны, считает глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

    В понедельник Порошенко подписал закон об образовании, вызвавший бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения. Таким образом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств с 5 класса начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Министерство иностранных дел Венгрии пообещало, что в ответ этот закон заблокирует вступление Киева в ЕС, сам закон МИД назвал "позорным".

    Школа
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    Закон об образовании: дипломатические войны неизбежны

    "Все заявления о нарушении прав венгров являются абсолютно абсурдными, они являются своеобразным давлением, вмешательством во внутренние дела", — сказал Гопко в эфире телеканала "112 Украина".

    Она считает, что закон наоборот дает возможности детям и не нарушает международные обязательства Украины. "Они (власти Венгрии – ред.) должны показать, что они европейское государство… Такие угрозы… блокировать наши инициативы, мы слышали неоднократно", — отметила Гопко. Она считает, что это эмоциональное заявление и со временем позиция Венгрии поменяется.

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    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что подписанный президентом Украины закон об образовании вызывает озабоченность у ряда стран-соседей Украины, в частности у РФ, поскольку в Кремле не считают некоторые положения этого нормативного акта удачными и современными.

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