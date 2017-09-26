"Абсурд и давление". В Раде ответили на угрозы Венгрии

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Заявления Венгрии в связи с законом об образовании в Украине абсурдны, это вмешательство во внутренние дела страны, считает глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

В понедельник Порошенко подписал закон об образовании, вызвавший бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения. Таким образом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств с 5 класса начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Министерство иностранных дел Венгрии пообещало, что в ответ этот закон заблокирует вступление Киева в ЕС, сам закон МИД назвал "позорным".

"Все заявления о нарушении прав венгров являются абсолютно абсурдными, они являются своеобразным давлением, вмешательством во внутренние дела", — сказал Гопко в эфире телеканала "112 Украина".

Она считает, что закон наоборот дает возможности детям и не нарушает международные обязательства Украины. "Они (власти Венгрии – ред.) должны показать, что они европейское государство… Такие угрозы… блокировать наши инициативы, мы слышали неоднократно", — отметила Гопко. Она считает, что это эмоциональное заявление и со временем позиция Венгрии поменяется.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что подписанный президентом Украины закон об образовании вызывает озабоченность у ряда стран-соседей Украины, в частности у РФ, поскольку в Кремле не считают некоторые положения этого нормативного акта удачными и современными.