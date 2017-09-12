Преподаватели "Львовской политехники" предлагают дать вузу имя Бандеры

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КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Группа преподавателей кафедры истории, музееведения и культурного наследия Национального университета "Львовская политехника" выступила с инициативой дать вузу имя лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандер, сообщается на сайте университета.

Авторы инициативы считают, что Бандера был наиболее выдающимся украинским историческим деятелем из всех, которые находились в стенах "Львовского политеха" (учился в вузе в 1928-1933 годах).

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"Во-вторых, он – символ украинской нации, национальный герой, образец мужества и доблести в борьбе за независимое Украинское государство", — отмечается в заявлении.

Что же касается выдающихся украинских ученых и педагогов, которые работали во Львовской политехнике в разные времена, то, по мнению группы преподавателей, их именами следует назвать институты и кафедры университета.

"Например, имя Ивана Левинского подходило бы Институту архитектуры, Евгения Перхоровича – Институту механики, Юлиана Гирняка – Институту химии и тому подобное", — говорится в сообщении.

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"Убеждены, что Львовской политехнике надо взять пример с Киевского городского совета, который, несмотря на стогласый лай внутренних и внешних украинофобов, таки переименовал Московский проспект в столице на проспект имени Бандеры, а проспект Ватутина – на проспект Романа Шухевича", — подытожили авторы инициативы.

В то же время отмечается, что коллеги по кафедре восприняли данное предложение неоднозначно.