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    Общество

    Украина запретила пособие по английскому языку, "прославляющее Сталина"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (407)

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    Решение о запрете ввоза из РФ пособия принято на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз из России пособия по изучению английского языка, которое содержит фрагмент, прославляющий Иосифа Сталина.

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    В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции антиукраинского содержания из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". С 14 мая для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

    "Госкомтелерадио отказал ООО "Етниктрейд" в выдаче разрешения на ввоз из России книги Я.А. Клима "700 новых устных тем по английскому языку". Решение принято на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции", — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что в книге содержится текст, который посвящен прославлению "диктаторских методов" Сталина. Также в пособии есть фрагмент об истории России, в котором указывается, что "первое русское государство включало в себя Киев, Новгород, Владимир".

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    В Госкомтелерадио добавили, что с 18 мая в комитет поступило на рассмотрение более 4 тысяч заявлений от субъектов хозяйствования на выдачу разрешений на ввоз издательской продукции из РФ и неподконтрольной Киеву части Донбасса. По состоянию на 20 сентября предоставлено 13 отказов на основании отрицательного заключения экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины.

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    В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям на юго-востоке Украины.

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