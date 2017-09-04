В Раде инициируют введение акциза на российские книги

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики будет инициировать введение в Украине акцизной марки на книги из РФ, сообщила народный депутат фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар.

"В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такой инновационный подход, как акцизная марка на русскую книгу, чтобы бороться с пиратством в этой сфере", — сказала Сюмар в ходе согласительного совета в парламенте.

Также будет предложен законопроект об освещении деятельности органов государственной власти.

Напомним, в конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Верховная Рада одобрила соответствующий закон. По мнению властей, эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Так, для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.