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    Политика

    В Раде инициируют введение акциза на российские книги

    (обновлено: )3001
    Народный депутат фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар сообщила, что введением акцизной марки на российские книги власти защитят украинских книгоиздателей.
    Народный депутат Виктория Сюмар
    Facebook "Народного фронта"

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики будет инициировать введение в Украине акцизной марки на книги из РФ, сообщила народный депутат фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар.

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    "В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такой инновационный подход, как акцизная марка на русскую книгу, чтобы бороться с пиратством в этой сфере", — сказала Сюмар в ходе согласительного совета в парламенте.

    Также будет предложен законопроект об освещении деятельности органов государственной власти.

    Напомним, в конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Верховная Рада одобрила соответствующий закон. По мнению властей, эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Так, для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

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