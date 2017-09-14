Книги из РФ. Покупаем - продаем, спрос рождает предложение

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Действующий с начала 2017-го года запрет на ввоз книжной продукции из РФ в Украину серьезно ударил по отрасли. Стремление политиков отучить украинцев от чтения книг, изданных в государстве-агрессоре обернулось прямо противоположным эффектом.

От греха подальше

Не секрет, что своем желании "улучшить" жизнь простому украинцу действующая власть нередко доходит до абсурда.

В начале года в Украине на три месяца официально запретили ввоз книг из России, в том числе для личного пользования. Позже табу немного «смягчили», разрешив ввозить продукцию только при наличии специальной рецензии изданий, которые производятся и/или ввозятся с территории РФ и непризнанных республик. Но на практике ситуация усложнилась еще больше — тем, кто хочет получить соответствующее разрешение, предстоит пройти длительную процедуру. По новым правилам, книгу из России необходимо перевести на украинский язык, после чего получить рецензию сертифицированного эксперта. Именно он должен подтвердить, что в книге нет ничего угрожающего госбезопасности Украины. Последнее слово за специальной комиссией при Гостелерадио, которая… пока так и не начала работать. Это, собственно и тормозит любые поставки книг из РФ — от греха подальше таможня не пропускает в Украину продукцию из страны-агрессора.

Книжное пиратство

Впрочем, на книжный рынок в Украине ситуация с запретами и ограничениями повлияла лишь отчасти. То, что запретный плод продолжает оставаться сладким подтвердил визит корреспондента РИА Новости Украина на столичный книжный базар "Петровка". Продавцы в мекке столичных книголюбов всех возрастов если и почувствовали ветер перемен, то совсем немного. Подавляющее большинство книг, представленных на прилавках явно российского издательства. Причем, касается это не только бестселлеров, которые, вероятно, были привезены еще до начала действия запрета, но и совсем новых изданий.

Например, бьющую в России все рекорды книгу психолога-феномена Михаила Лабковского можно купить едва ли не в каждой точке. То, что книга совсем новая, 2017-го года продавца ничуть не смущает. По его словам, одно из украинских издательств заключило контракт с российскими коллегами и, пользуясь брешами в законодательстве, целыми пачками провозит книги как "свои". Хотя, эту же книгу Лабковского буквально тут же можно купить в полтора раза дешевле. Отечественные специалисты вышли из ситуации — немного уменьшили формат и напечатали бестселлер на чуть худшей бумаге. Так что, с новым законом "пиратство" коснулось не только видеофильмов и компакт-дисков, но и книг.

И даже Луценко

Как рассказывают продавцы на "Петровке", несмотря на навязываемый властью патриотизм, люди продолжают интересоваться литературой из России. Причем достать любую книгу здесь не проблема. Хорошо работает, так называемый, "предзаказ" — чтобы получить нужное издание надо оставить свой телефон и потерпеть две-три недели. Когда книга будет на руках — вам перезвонят.

"Дело в том, что без всяких проверок можно провезти до десяти книг, так что ничего не мешает заказать из России практически все, что угодно. Люди продолжают читать книги изданные в РФ, на русском языке, а спрос рождает предложение", - признается один из продавцов.

Да и о чем говорить, если Петровку посещают не только простые украинцы, но и те, кто, собственно, должен пристально следить над исполнением нового «книжного» закона. Недавно на Петровке был замечен генеральный прокурор Юрий Луценко, который скупился на несколько тысяч гривен. В числе более десятка книг львинную долю составили как раз книги, изданные страной-агрессором.

На украинском дешевле

Визит на главный книжный рынок столицы развеял еще один миф, созданный властью — о том, что украинцы все больше читают на "рідній мові". Как признаются на Петровке, книги на украинском если и покупают, то не из-за патриотизма, а сугубо из соображений экономии. В отличие от книг из РФ, за которые приходится "трястись", чтобы не получить статью, новые отечественные издания стоят на порядок дешевле.

"Львовские издания достаточно недорогие. Хотя качество оставляет желать лучшего. В первую очередь, это касается перевода. Ведь в России переводят напрямую с оригинала, а у нас, как правило, адаптируют российское издание на украинский язык. Вот, на днях читал на украинском новую книгу Илона Маска, вообще "не зашло", - рассказывает продавец.

Удар по магазинам

То, что запрет ввоза российских изданий никак не улучшил украинскую книгу подтверждают и отечественные книгопечатники.

"Не думаю, что какие-то табу вообще могут что-то улучшить", — говорит директор издательства "Laurus" Полина Лаврова. "Запрет книг из РФ, в первую очередь, ударил по книжным магазинам. Ведь они, по большому счету, были на треть заполнены книгами из России, которых попросту не сыщешь в Украине. Думаю, что больше всего обрадовался этому запрету "пиратский" рынок. Это явление и раньше имело место, но сейчас для книжных «пиратов» создана благодатная почва".

На обочине мира

В том, что запрет книг из РФ, по большому счету, так ничего не дал уверены и политические эксперты.

"Российские издания все равно попадают в Украину, зачастую контрабандным путем, по цене в два-три раза выше. Кроме того, зачастую книги доступны для свободного скачивания в электронном виде. Да и вряд ли это сыграло на руку отечественным издателям. Ведь кроме запрета книг из РФ, зачистки рынка нужно еще и как-то поддерживать книгопечатание в Украине", — говорит политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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Пострадали по его словам и рядовые украинцы.

"Для украинцев это отразилось только на удорожании продукции, обеднением нашего рынка. Ведь в России выходят многочисленные западные авторы, книги выходят такими большими тиражами, которых в Украине вообще никогда не будет. В РФ издается наиболее качественная, передовая, профильная литература. Получается, что отказываясь от этой продукции, Украина в очередной раз изолирует себя от мирового пространства", - резюмировал эксперт.