Deutsche Welle: к чему привел в Украине запрет на ввоз книг из РФ

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ограничение на ввоз российских книг действует в Украине уже более полугода. За это время под полный запрет на ввоз и распространение в стране попала пока только одна книга: "Большая энциклопедия школьника", авторства Шона Конноли, опубликованная в России издательством "Азбука-Аттикус" (Москва), напоминает Лилия Ржеутская в статье для Deutsche Welle.

"В ней содержится противоречивый взгляд на историю. Экспертный совет признал такое издание недопустимым для распространения в Украине", — прокомментировал DW ситуацию относительно запрещенной книги Сергей Олейник, начальник отдела анализа и развития информационного пространства государственного комитета телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины.

Именно этот комитет реализует положение закона, предусматривающее запрет ввоза книг с антиукраинским содержанием из России, самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и Крыма, говорится в публикации. Соответствующий закон Верховная рада приняла в декабре прошлого года.

"Тогда депутаты проголосовали за то, чтобы издательскую продукцию из РФ можно было ввозить на таможенную территорию Украины только при условии наличия специального разрешения. Без разрешения можно перевозить лишь 10 экземпляров российской литературы в ручной клади или в сопровождающем багаже. Вступил в силу этот закон с января 2017 года. Таким образом официальный Киев пытается ограничить распространение в Украине книг с российской пропагандой", — напоминает автор статьи.

Жесткие критерии к ввозимым книгам

"Чтобы найти книги с антиукраинским содержанием, все книги из России подвергаются проверке. Ее осуществляет Экспертный совет при Госкомтелерадио Украины. Там работают ученые, писатели, историки, журналисты. Они читают книгу, изучают официальные рецензии и документы об авторских правах на нее, которые обязано предоставить издательство, чтобы получить разрешение на ввоз книги из России", — пишет DW.

"Издательская продукция, в которой идет речь о ликвидации независимости Украины, нарушении ее суверенитета и территориальной целостности, пропагандируются коммунистические или национал-социалистические тоталитарные режимы, государство-агрессор и, в частности, его органы власти, разрешения на ввоз и распространение в Украине не получает. В Госкомтелерадио только в мае нынешнего года разработали критерии, по которым книги "пропускает" Экспертный совет", — говорится в публикации.

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"Именно с этого времени российские книги стали поступать на книжные полки украинских магазинов. Согласно критериям Госкомтелерадио, прежде всего в сюжете произведения не должна оправдываться оккупация территории Украины, акты агрессии со стороны других государств, развязывание войны (…) Кроме этого, автор или соавтор книги не должен входить в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", — отмечает автор статьи.

Книги превращаются в контрабанду

Если эти критерии соблюдены, то издательству дают разрешение на ввоз и распространение в Украине книги, изданной в России, в течение 5 лет. "С конца мая нами выдано 415 разрешений на ввоз книг из РФ. Еще в процессе оформления приказы на разрешение 108 книг", — отметил эксперт Госкомтелерадио Сергей Олейник.

По его словам, в основном разрешения получили детские книги, художественная литература, русские переводы мировых бестселлеров. Вместе с тем издательствам было отказано в выдаче разрешений на одну книгу (речь идет о "Большой энциклопедии школьника". — Ред.) и пока отложили выдачу разрешения на 86 книг из-за ненадлежащего оформления документов. "Сейчас они готовят повторные заявки", — отметил эксперт.

"Вместе с тем книгоиздатели уже считают убытки: по данным Украинской ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, ежегодно в страну завозилось 100 тысяч названий книг. Из них лишь незначительная доля — из стран Европы, остальные — из России. Сейчас ситуация резко изменилась", — говорится в статье.

"Такой жесткий механизм ограничения ввоза российских книг не нужен в такой степени. Вышла сложная бюрократическая процедура для легальной продажи и оптимальные условия для нелегальной — книги теперь завозят в сумках, как контрабанду. Кто от этого выигрывает?", — интересуется президент Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Александр Афонин.

При этом он отметил, что в Украине образовался дефицит научно-методической литературы, медицинских справочников, бизнес-книг, которые традиционно завозились в Украину из России. На них, по словам Афонина, цена выросла втрое, ведь именно эту литературу нет возможности купить в электронном виде. "Ограничили только один путь книги к читателю. При желании в интернете же можно купить что-либо на российских сайтах, но не справочники. Это сработало против книготорговцев в Украине, которые и так едва выживают. Они зарабатывали, в основном, на продажах российских книг. Сейчас их очень мало", — отметил Афонин.

Заполнение ниши

Книгоиздатель и писатель Виталий Капранов признает, что из-за ограничений ввоза российских книг, в Украине уменьшилось количество специализированной научной литературы. Однако, по его мнению, причина этого — упадок украинской науки. И именно с этого нужно начинать решать эту проблему, считает Капранов.

В тоже время он отмечает, что запрет печатной продукции из РФ антиукраинского содержания сработал в пользу украинских читателей, что ярко продемонстрировала международная выставка "Книжный Арсенал", проходившая в Киеве в конце мая. Там свои книжные новинки представили более 150 издательств и 50 известных писателей из США, Европы и Азии. Все пять дней фестиваля на входе стояли очереди из желающих посетить книжную выставку.

"Ни одной жалобы на то, что там не было представлено российских книг, мы не слышали. Сегодня бум украинского перевода. Цены на это взлетели в разы. Украинские издатели скупают право перевода на украинский язык мировых новинок и классики. Это заполнение бывшей российской ниши", — сказал DW Виталий Капранов. Он убежден, что со временем нишу украинской переводной литературы займут произведения украинских писателей.

"Вместе с тем в Верховной Раде в апреле этого года был зарегистрирован законопроект, предусматривающий полный запрет ввоза на территорию Украины российских книг. Сейчас законопроект рассматривает профильный парламентский комитет", — напоминает автор статьи.