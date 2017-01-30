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    Общество

    Госкомтелерадио разработало механизмы ограничения ввоза книг из РФ

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (160)

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    В Госкомтелерадио отметили, что разработан проект порядка, регулирующий условия выдачи разрешения на ввоз издательской продукции из РФ, а также неподконтрольных Киеву районов Донбасса.
    Книги. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию подготовил нормативные акты по реализации закона, просматривающего запрет ввоза книг "антиукраинского содержания" из РФ, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

    Книги
    flickr.com/Kate Ter Haar
    Пропаганда или ограничение? Книги из РФ под тотальным запретом

    Ранее сообщалось, что до 1 апреля будет действовать полный запрет на ввоз книг из РФ. Основанием временного полного запрета являются нормы закона о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции якобы "антиукраинского содержания" из РФ. Законом предполагается, что ввозить книги из РФ в Украину можно только после проверки экспертным советом Госкомтелерадио. Механизмы такой проверки, согласно закону, должны быть разработаны с 1 января по 1 апреля. Таким образом, поскольку механизмы оформления разрешений только формируются, а закон требует ввоза книг только после соответствующего разрешения, в течение трех месяцев будет действовать фактический запрет на ввоз книг из РФ.

    Госкомтелерадио разработал проект порядка, который регулирует условия выдачи разрешения на ввоз издательской продукции из РФ, а также неподконтрольных Киеву районов Донбасса, этот порядок должен утвердить Кабмин.

    Также проходит процедуру согласования подготовленный Госкомтелерадио проект постановления кабмина о порядке изъятия из обращения издательской продукции. Кроме того, разработано положение об экспертном совете Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции для отнесения ее к категории, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

    В этот совет должны войти представители органов государственной власти, отраслевых ассоциаций, союзов, общественного экспертного среды, издатели, ведущие деятели культуры, науки и образования, социальные психологи, медиаэксперты и другие специалисты информационной сферы.

    "Уже в ближайшее время эксперты соберутся на свое первое заседание, чтобы обсудить критерии оценки издательской продукции", — отмечается в сообщении.

    В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Верховная Рада одобрила соответствующий закон 8 декабря. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг.

    Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории".

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