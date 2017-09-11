Во Львове отменили презентацию детской книги из-за угроз

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Львовский Форум издателей из-за угроз представителей праворадикальных организаций отменил презентацию книги Ларисы Денисенко "Майя и ее мамы", которая должна была состояться 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Форума издателей.

"Некоторые участники Форума издателей во Львове сообщают нам об угрозах в их адрес в соцсетях, которые касаются их творчества или общественной деятельности. Ситуация ухудшилась на прошлой неделе, когда в адрес начальника СБУ во Львовской области Александра Ткачука, мэра Львова Андрея Садового и председателя Львовской ОГА Олега Синютки и с копией на ОО "Форум издателей" поступило письмо от зарегистрированных в Украине неформальных общественных организаций с угрозами, которые касаются двух событий нашей программы — презентации книги Ларисы Денисенко "Майя и ее мамы" и подиумной дискуссии по случаю выхода книги "Майя и ее мамы". Издатель и автор книги отменили презентацию книги с целью обеспечения безопасности детей, но может ли нам кто-то гарантировать, что провокации и драки не будут устроены на другой локации и по другому поводу", — отметила председатель правления ОО "Форум издателей" Александра Коваль.

В своем открытом письме Форум издателей обратился с призывом к общественности, СМИ, силовым структурам, органам власти всех уровней, Украинской греко-католической церкви "обеспечить резонанс потенциальных угроз и предоставить участникам и посетителям Форума гарантии безопасности, ведь представители подписанных под упомянутым письмом общественных организаций при помощи шантажа и угроз пытаются давить на нас и вводить цензуру".

Напомним, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его жизнь и свобода в Украине находятся под ударом, также есть угрозы существованию самой страны.