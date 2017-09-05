Соцсети об акцизе на книги РФ: лиха беда начало

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине могут появится новые акцизы, на это раз литературные. Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики предложит депутатам ввести акцизные марки на российские книги. Об этом сообщила председатель комитета Виктория Сюмар, объяснив такую инициативу желанием "защитить украинских книгоиздателей". Позже на своей странице в Facebook нардеп напомнила имя автора идеи такого акциза. Им оказался небезызвестный депутат Борислав Береза.

Сами украинцы к идее депутатов отнеслись весьма противоречиво, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях: "А Верховная Рада все мудрее и мудрее: российские книги решили приравнять к алкоголю и табаку. Надо же бороться с вредными привычками…"; "Российские либеральные писатели, восхищавшиеся Майданом, в восторге от нововведения?". "Во времена интернета вводить акциз на книги это коррупция", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook