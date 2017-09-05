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    Соцсети об акцизе на книги РФ: лиха беда начало

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    Горячая осень 2017: новый политсезон (24)

    (обновлено: )21602
    В Украине хотят ввести акциз на российские книги. Такую инициативу вскоре рассмотрит парламент страны. Что изменится для любителей иноязычной литературы после принятия этого закона и как отреагировали на такую инициативу сами украинцы в соцсетях?
    Книги. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Украине могут появится новые акцизы, на это раз литературные. Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики предложит депутатам ввести акцизные марки на российские книги. Об этом сообщила председатель комитета Виктория Сюмар, объяснив такую инициативу желанием "защитить украинских книгоиздателей". Позже на своей странице в Facebook нардеп напомнила имя автора идеи такого акциза. Им оказался небезызвестный депутат Борислав Береза. 

    Сами украинцы к идее депутатов отнеслись весьма противоречиво, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях: "А Верховная Рада все мудрее и мудрее: российские книги решили приравнять к алкоголю и табаку. Надо же бороться с вредными привычками…"; "Российские либеральные писатели, восхищавшиеся Майданом, в восторге от нововведения?". "Во времена интернета вводить акциз на книги это коррупция", — пишут и такое в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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