Страсти по "Западу-2017": что происходит на белорусско-российских учениях

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Цель и сценарий

По данным оборонных ведомств России и Белоруссии, общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками.

Организаторы маневров придумали три "страны-агрессора": Вейшнорию, Весбарию и Лубению, которые атакуют Белоруссию. По данным Минобороны России, замысел учений предусматривает проникновение в Белоруссию и российскую Калининградскую область экстремистских групп для проведения террористических актов и дестабилизации обстановки. Экстремисты, по легенде учений, имеют внешнюю поддержку, получая вооружение и военную технику с воздуха и моря.

На учениях задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе примерно 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также десять кораблей.

Накануне президент РФ Владимир Путин понаблюдал за одним из этапов учений "Запад-2017" на Лужском полигоне.

Реакция стран НАТО и Украины

Российско-белорусские учения "Запад-2017" вызвали шквал критики со стороны стран НАТО и властей Украины.

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Так, Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен 7 сентября на встрече с европейскими коллегами в Таллине заявила, что в учениях "Запад-2017" примут участие более 100 тысяч военнослужащих, что является демонстрацией боеспособности и мощи России.

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел отметил, что военные учения похожи на подготовку к большой войне. Он уточнил, что несмотря на утверждения РФ, что "НАТО не считается врагом" и что "учения не направлены против альянса", Россия не соблюдала установленный принцип по маневрам.

В Литве негативно восприняли российско-белорусские учения. Кроме того, президент страны Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН. Антониу Гутеррешу и заявила, что "Запад-2017" моделирует реальный конфликт со странами НАТО. Также литовский лидер раскритиковала "скрытые масштабы и сценарии учений". По ее мнению, все это говорит "об агрессивном характере учений. Кроме того, она также ранее заявляла, что российско-белорусские учения направлены на то, чтобы запугать Литву.

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Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО. Министр обороны Польши Антони Мачеревич предположил, что на совместных маневрах Россия и Белоруссия проводят тренировку "западного фронта".

Кремль, Пентагон и записки очевидца

В Кремле в ответ на критику учений не раз подчеркивали, что учения проходят в соответствии с международным правом и "нагнетание страстей" вокруг них является провокацией. В Пентагоне же сообщили, что Россия и Белоруссия предприняли меры по обеспечению транспарентности в связи с учениями "Запад-2017".

Один из колумнистов Sputnik Беларусь Тимур Селиванов побывал на одном из этапов российско-белорусских учений на полигоне "Лужский" в Ленобласти и рассказал о маневрах, а также о визите российского президента.

"Приехали. Знак "ОСТОРОЖНО ТАНКИ". Связи нет. Досмотр, магнитные рамки, овчарка. Проверяют с зеркальцем днища машин на бомбы. Фотографировать нельзя.

Камуфляжные палатки, через каждые 50 метров — постовые. Остановка, марш-бросок до палаток, в кроссовках хлюпает. Зарубежные корреспонденты ждут, когда будет кофе и печеньки, им сулят все блага "Военторга". Получаем бейджи, садимся за столы, ждем. Вайфай работает с перебоями", - пишет журналист.

Он уточнил, что один бой длился около 45 минут, и учения мжаксимально приближены к реальным операциям.

"Чрезвычайный гул, выходим из палаток. Пакеты на ногах, камерах и головах. Вертолет с президентом заходит на посадку — и дождь временно прекращается. Военные хохочут: "Вас, журналистов, больше, чем нас!". Мы заходим на смотровые площадки и вооружаемся для съемки. Низина, холмы. Вертим головами туда и сюда. Доносится грохот, еще раз — началось.

Все летит, гремит, шипит. Как во время грозы, сперва видишь вспышку, а потом доходит звук. От остатков взрывной волны дрожат колени. Земля и песок разлетаются, причудливые столбы дыма", - поделился впечатлением колумнист.

Селиванов описывает и технику: "Едут, переваливаясь, танки. Один из них, по сценарию, подбит, к нему устремляется подмога. Из-за туч не видна авиация, но бомбы летят. Время от времени откуда-то сбоку появляются вертолеты, делают вираж и удаляются. Пусковые установки шумят сильней всего. Снаряды разрезают воздух, на мгновение становится тихо — и снова свист переходит в рев. По громкой связи объясняют происходящее, но почти не слышно".

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Как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, Минск пригласил наблюдать за учениями представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), а также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Белоруссии. Дополнительно были приглашены военные наблюдатели 7 рядом расположенных стран. Всего приглашено более 80 человек.