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    Закон об образовании. Венгрия пригрозила "больно ударить" по будущему Украины

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (101)

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    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал "позорным" решение президента Украины Петра Порошенко подписать принятый Радой закон об образовании.
    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Правительство Венгрии приняло решение блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, передает "Европейская правда".

    Школа
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    Закон об образовании: дипломатические войны неизбежны

    Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона "Об образовании".

    "Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", — подчеркнул глава МИД.

    Решение Порошенко подписать закон он назвал "позорным". Официальный сайт МИД приводит Сиярто слова о том, что Порошенко декларировал стремление Украины быть ближе к Европе, но, по словам дипломата, решение о подписании закона является "далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении".

    В сообщении МИД отмечается, что Украина "может забыть об интеграции в Европу", а также приводится объяснение в виде прямой цитаты министра: "Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС".

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    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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    В понедельник вечером, 25 сентября, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании"

    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

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