Закон об образовании. Венгрия пригрозила "больно ударить" по будущему Украины

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Правительство Венгрии приняло решение блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, передает "Европейская правда".

Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Украины Петром Порошенко закона "Об образовании".

"Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", — подчеркнул глава МИД.

Решение Порошенко подписать закон он назвал "позорным". Официальный сайт МИД приводит Сиярто слова о том, что Порошенко декларировал стремление Украины быть ближе к Европе, но, по словам дипломата, решение о подписании закона является "далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении".

В сообщении МИД отмечается, что Украина "может забыть об интеграции в Европу", а также приводится объяснение в виде прямой цитаты министра: "Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС".

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Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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В понедельник вечером, 25 сентября, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании".

Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.