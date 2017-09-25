наверх
25.09.201721:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко подписал закон об образовании

    (обновлено: )27906
    Как убежден глава государства Петр Порошенко, данный закон позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда.
    Послание Петра Порошенко в Верховной Раде, 7 сентября 2017
    Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

    КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VIII "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-центр главы государства.

    "Принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. Он обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство", – говорится в сообщении.

    Порошенко назвал образовательную реформу одной из главных.

    Президент особо подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. Закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.

    В то же время глава государства подчеркнул важность неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, которые проживают на территории Украины.

    "Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран", – подчеркнул Порошенко.

    Президент также обратился к Министерству иностранных дел и Министерства образования – провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Флаги Украины, Германии и Евросоюза
      Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
      Глава "Киевоблэнерго" Иван Полывяный. Архивное фото
      По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
      Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
      Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
      Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
      Реформа образования: необратимые последствия