Порошенко подписал закон об образовании

Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VIII "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-центр главы государства.

"Принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. Он обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство", – говорится в сообщении.

Порошенко назвал образовательную реформу одной из главных.

Президент особо подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. Закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.

В то же время глава государства подчеркнул важность неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, которые проживают на территории Украины.

"Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран", – подчеркнул Порошенко.

Президент также обратился к Министерству иностранных дел и Министерства образования – провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.