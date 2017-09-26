Закон о дискриминации. Порошенко все-таки подписал закон об образовании

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Порошенко поставил в законе точку

Президент Петр Порошенко подписал скандальный закон об образовании, согласно которому дети нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке.

Как говорится в сообщении президента, принятие данного закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. По мнению главы государства, документ обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство.

"Это — одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной", — заявил президент.

Порошенко особо подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. По его словам, закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.

Как уточнил Порошенко, Украина продемонстрировала соответствующее международным стандартам отношение к правам национальных меньшинств, проживающих на территории страны.

"Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран", — заявил президент.

Порошенко также обратился к Министерству иностранных дел и Министерству образования — провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Взрыв в обществе

Резонансный закон "об образовании" Рада одобрила во втором чтении 5 сентября. Согласно документу, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС.

С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

Статья закона об обучении детей нацменьшинств вызвала волну возмущения в обществе, однако 19 сентября закон был подписан спикером парламента Андреем Парубием и передан на подпись главе государства.

Так, 21 сентября Закарпатский областной совет принял обращение к Порошенко в связи с законом об образовании. В заявлении отмечалось, что в законе "нарушаются конституционные права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке".

Также украинская партия "Оппозиционный блок" обратилась ко всем местным советам с призывом потребовать от Порошенко наложить вето на закон об образовании, который вызвал дискуссии из-за нормы о языке обучения.

Вместе с тем в ответ на критику в Министерстве образования заявили, что в новом законе об образовании нет никаких противоречий с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств..

Дипломатический скандал

Скандальная статья закона о языке обучения детей нацменьшинств вызвала не только шквал критики в украинском обществе, но и привела к дипломатическому скандалу.

Парламент Румынии принял декларацию, в которой выражена надежда на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Украине.

Согласно документу, румынские парламентарии "с тревогой и особым вниманием следят за развитием событий после принятия Верховной Радой закона "Об образовании", который "ограничивает право на образование на родном языке для этнических румын, проживающих в Украине, что вызывает глубокое беспокойство в Румынии".

Президент Румынии Клаус Йоханнис даже отменил запланированный на октябрь текущего года визит в Украину. "Я не посещу (Украину — Ред.) до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в отношении закона об образовании", — отмечал Йоханнис.

В МИД Украины заявили, что визит румынского президента в страну не отменен, а перенесен. "Мы разочарованы нежеланием румынской стороны к диалогу между лидерами. Внутриполитическая дискуссия не должна негативно влиять на двусторонние отношения. Мы подтверждаем заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и ожидаем его продолжения в ближайшее время", — заявили в пресс-службе отечественного МИД.

В Венгрии также расценили закон как ущемления прав нацменьшинств. Глава венгерского МИД Петер Сийярто с трибуны Генассамблеи ООН потребовал провести расследование и заявил, что принятый закон нарушает право на использование языка нацменьшинствами. Также он распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях. Будапешт также обратился с жалобой в ОБСЕ и ООН.

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Позднее глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог попросил о личной встрече с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич по поводу скандального закона. По мнению министра, встреча даст возможность "обсудить некоторые опасения, возникающие у венгерских властей относительно нового украинского закона", а получив информацию украинской стороны, министр надеется ознакомиться с тем, каковы истинные причины и цели принятия нового закона об образовании в Украине. Встреча министров запланирована на октябрь текущего года.

Свое возмущение также выразила и Молдова. Президент страны Игорь Додон назвал украинский закон несправедливым и подчеркнул, что волнуется за общину румын и молдаван на территории Украины. По словам Додона, эта община "рискует подвергнуться денационализации". "Новый закон об образовании, принятый Верховной Радой, приведет к отмене системы образования на родном языке для этнокультурных меньшинств в Украине… Обращаюсь к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств", — говорится в заявлении президента Молдовы.

Польский МИД также пообещал наблюдать за процессом реализации в Украине нового закона об образовании. "Мы убеждены, что украинская сторона будет придерживаться обязательств относительно проведения консультаций с нами относительно возможных нормативных актов по употреблению языков нацменьшинств", — говорится в заявлении польского ведомства. Вместе с тем посол Польши Ян Пекло заявил, что Варшава окончательно еще не определилась со своим отношением к документу и ожидает встречи с министром образования Украины Лилией Гриневич.

В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую Конституцию и международные обязательства Киева.

Также Болгария, Греция наряду с Румыние и Венгрией призывали Украину не вводить в действие положения об образовании относительно языка обучения.

США, напротив, поддержали принятие закона об образовании. "Поздравляем Украину с продвижением образовательной реформы, ведь вклад в развитие молодежи — залог будущего", — говорилось в сообщении посольства США.

Что говорят эксперты

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, глава государства подписал резонансный закон, так как "нуждается в скандале", чтобы отвлечь внимание от "позорного визита в США".

"Во-первых, Порошенко сейчас нужен скандал. Цель — отвлечь внимание общественности от итогов позорного визита в США, где он предстал перед глазами украинцев откровенной "марионеткой" Трампа. Во-вторых, в рамках подготовки к президентским выборам, Порошенко продолжает имитировать "сильную руку" и "президента Западной и Центральной Украины", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Порошенко, как отмечает эксперт, Порошенко пытается продемонстрировать Европе покровительство США. "Порошенко пытается показать Европе, что за всеми его действиями стоит Трамп. Поэтому он может позволить себе бросить откровенный вызов Венгрии и Румынии, критикующей закон", — подчеркнул Корнейчук, добавив, что таким шагом глава государства также показывает "антироссийскость до мозга и костей".

Политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что для Порошенко одобрение резонансного документа со стороны США оказалось важнее негативной реакции ряда стран.

"Порошенко, в нарушении собственной конституции и Европейской хартии о языках, подписал "Закон об образовании", дискриминирующий русский и языки меньшинств. Одобрение посольства США оказалось важнее, чем беспрецедентно резко отрицательная реакция Венгрии и Румынии (реакция РФ и Польши с Молдавией — не в счёт)", — акцентировал эксперт на своей странице в Facebook.

Политэксперт Николай Спиридонов также отметил, что реализация закона приведет к закрытию школ и сокращению количества учителей, а также закрытию университетов и резкому сокращению количества студентов, обучающихся на бюджете.

"Порошенко всё-таки подписал закон об образовании (т.н. "реформу образования). Очень жаль, я до последнего верил, что у президента хватит политической воли его не подписывать", — отметил в Facebook Спиридонов.