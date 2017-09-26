Польша еще не определилась с отношением к закону об образовании - посол

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Польша окончательно еще не определилась со своим отношением к украинскому закону "Об образовании", заявил в комментарии "Укринформу" посол Польши Ян Пекло.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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"Польша не присоединялись к письму стран, которые высказались против закона. Мы ждем встречу с (Лилией) Гриневич, на которой хотим услышать ее мнение", — сказал Пекло в Люблине в рамках конгресса инициативы Восточной Европы

Посол также отметил, что встреча "состоится на днях".

В свою очередь экс-министр образования Польши Кшиштоф Становски сказал, что он понимает украинскую сторону. По его словам, "это правильно, что те, кто проживает в другой стране, должны знать ее язык". Он также напомнил, что все, кто живет в Польше, сдают экзамены по точным наукам исключительно на польском языке.

"И каждый имеет учебник по польскому языку", — подчеркнул Становски, добавив, что каждый должен знать язык страны в которой проживает.

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В понедельник вечером, 25 сентября, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании".

Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.