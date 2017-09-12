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    Политика

    Венгрия пожаловалась в ОБСЕ и ООН на закон Украины об образовании

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (37)

    (обновлено: )36711
    В своей жалобе венгерское правительство обращает внимание на принятие Верховной Радой нового закона об образовании, который, по мнению Будапешта, будет ущемлять права венгерского меньшинства в Украине.
    Первое сентября в киевских школах
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.передает Радио Свобода.

    Защитники украинского языка. Архивное фото
    Украинское фото
    Новый закон Украины об образовании и международный скандал

    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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    В жалобе к генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному организации по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, а также к верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства венгерское правительство обращает внимание на принятие Верховной Радой нового закона об образовании, который, по мнению Будапешта, будет ущемлять права венгерского меньшинства в Украине.

    Как заявил ранее министр МИД Венгрии Петер Сийярто, его страна также просит принять неотложные меры, чтобы этот закон не вступил в действие.

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    На прошлой неделе МИД Венгрии раскритиковал принятый Радой закон об образовании, отмечая, что он якобы нарушает права венгерского меньшинства. Румыния и Польша также заявили о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

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